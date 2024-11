Michael Rubí contó cómo está tras sufrir complicado problema de salud

Michael Rubí, bailarín de Mira quién baila sufrió feo problema de salud

Michael Rubí, bailarín de Mira quién baila, aclaró cómo está tras pasar una fea situación de salud en el ensayo de la gala de este domingo.

La pareja de baile de la periodista Janeth García se descompuso en el ensayo general de este sábado y se sentía tan mal que hasta necesitó atención médica, así lo mostraron en las redes sociales del programa, por lo que este domingo él quiso aclarar cómo se encuentra.

“Primero quiero agradecerles mucho por preocuparse por mí. He recibido un montón de mensajes preguntando qué pasó. Estoy bien, gracias a Dios, llevo varias semanas que viajo, vengo, voy y sin descanso y ensayo ocho horas diarias, a veces un poco más y aunque trato de alimentarme bien y de estar hidratado, hay días de días”, contó al inicio del mensaje.

Continuó aclarando que lo que le pasó fue un llamado de su cuerpo que ha estado muy expuesto y con poco descanso.

“Ayer el cuerpo me pasó la factura y me dijo ‘sabe qué, yo ya no puedo más’ y no pudimos más. Se me bajó todo, se me apagaron las luces, me sentí terrible. En el ensayo general solo sentí que se me apagó el cuerpo, se me olvidó la coreografía, hice a Janeth para acá, para allá y cuando terminamos, me tiré en una esquina”.

Para finalizar, agregó que no le gusta hacer ese tipo de “dramas”, pero que de verdad se sentía mal. El médico le recomendó descansar para que este domingo pueda darlo todo en la pista.