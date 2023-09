Miss Costa Rica Lisbeth Valverde necesitó atención médica tras ser atacada por avispas

Miss Costa Rica Lisbeth Valverde sufrió un peligros ataque de avispas (JOHN DURAN)

La Miss Costa Rica 2023, Lisbeth Valverde, necesitó atención médica tras sufrir picaduras de peligrosas avispas en su visita a Bahía Ballena.

La nueva reina de la belleza tica, andaba en Bahía Ballena en un compromiso social, cuando fue picada por avispas barú.

“Para que vean que la vida no es solo color rosa. Ahora me río, pero casi me muero, les gusta el cabello rubio a las avispas barú. Gracias a mi amiga Daniela Leitón, que me inyectó y me salvó la vida, literal”, escribió en sus redes sociales, donde mostró imágenes del gran brote que se le hizo en los brazos, hombros y espalda.

Tras la preocupación de sus seguidores, Valverde aclaró que ya se encuentra bien, que “lloró como una chiquita”, pero que ya se le pasó la reacción y está bien.