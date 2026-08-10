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Miss Universe Costa Rica, Mariale Acosta, está en Colombia y así vivió el fuerte terremoto de este lunes

Miss Universo Costa Rica tranquiliza a sus seguidores tras sentir el sismo en Cartagena y confirma que en su zona no hubo daños

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Por Hillary Chinchilla Marín

Mariale Acosta, miss Universe Costa Rica, se encuentra en Colombia y tuvo que tranquilizar a sus seguidores este lunes después del fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió ese país y que, según contó, también llegó a sentirse en Cartagena.

La actual reina de belleza costarricense pasó el fin de semana compartiendo contenido desde Colombia junto con el actor costarricense David Ulloa, por lo que apenas se conoció la noticia del terremoto, su celular comenzó a llenarse de mensajes de personas preocupadas por su estado.

Mariale Acosta contó cómo está

Mariale Acosta
Mariale Acosta (Instagram/Instagram)

Ante las consultas, Acosta utilizó sus redes sociales para confirmar que se encuentra bien y explicar lo ocurrido en la zona donde permanece.

“¡Buenos días! He recibido mensajitos por el terremoto que ocurrió hace un par de horas en Colombia. En Cartagena se sintió, pero aún no hay reportes de edificios colapsados ni nada muy grave. En mi zona todo está bien, gracias a Dios”, escribió la tica.

La reina también expresó su preocupación por las zonas que habrían sufrido consecuencias mayores.

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“Sé que más al sur de Cartagena hay ciudades con mucho daño colateral al temblor, estamos pendientes a las noticias y de la mano con nuestros hermanos colombianos”, agregó.

Un terremoto que golpeó con fuerza a Colombia

El terremoto se registró a las 7:34 a. m., hora colombiana, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó.

El Servicio Geológico Colombiano realizó inicialmente un cálculo automático de magnitud 6,7 que posteriormente fue actualizado a 7,4. El fuerte movimiento fue percibido en diferentes partes del territorio colombiano.

Según informó el medio El Mundo, el balance reportado ya alcanzaba las 47 personas fallecidas, mientras las autoridades continuaban atendiendo las consecuencias del terremoto y recopilando información sobre los daños.

Personas trabajan en un edificio colapsado tras un terremoto en Cali.
Personas trabajan en un edificio colapsado tras un terremoto en Cali. (JOAQUIN SARMIENTO/AFP)
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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