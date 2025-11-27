Miss Universo en turbulencia: nuevas demandas alcanzan a Raúl Rocha por impagos y simulación laboral

El dueño del 50% de Miss Universo, el empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, enfrenta una ola de demandas laborales entabladas por dos exdirectivos que lo acusan de impagos y simulación laboral, en medio de una creciente crisis en la organización.

LEA MÁS: Sigue la polémica en Miss Universo: Dictan orden de aprehensión contra su director Raúl Rocha

ExCEO y exdirectora de franquicia lo llevan a tribunales

Victoria Kjaer ganó Miss Universo 2024 y mantuvo cercanía pública con Raúl Rocha durante su año de reinado. (Instagram Raúl Rocha/Instagram Raúl Rocha)

De acuerdo con documentos judiciales, Raúl Rodrigo Goytortua Ortega, quien fungió como operador de confianza de Rocha y afirma haber ejercido como CEO durante la transición del certamen, presentó ante el Noveno Tribunal Laboral Federal el expediente 296/2024, donde exige el pago de salarios supuestamente devengados. El litigio también involucra más de 10 razones sociales vinculadas al empresario, entre ellas firmas ajenas al certamen, como Soluciones Gasíferas del Sur y Operadora de Alimentos y Bebidas Naucalpan.

Goytortua sostiene que colaboró en la estrategia de reputación digital del empresario en 2023, cuando buscaba distanciar su nombre del atentado del Casino Royale, donde 52 personas murieron en 2011. Señala que gestionó pagos en España para editar su presencia en buscadores y plataformas informativas. Ahora, afirma que Rocha operaba con estructuras corporativas diseñadas para dificultar cualquier reclamo laboral.

LEA MÁS: Otro escándalo en Miss Universo: Tailandia emite orden de arresto contra copropietaria del certamen

La crisis también alcanzó a Karen Milena Celebertti Moncada, histórica exdirectora de la franquicia en Nicaragua y luego parte del equipo global de talento. Ella presentó el juicio ordinario 87/2025 ante el Tribunal 8 Laboral de la CDMX, donde acusa a Legacy Equity Group, JKN Global Group y a Rocha Cantú de incumplimientos contractuales. Su demanda derivó en un amparo admitido en junio y continúa en trámite.

Historial de conflictos laborales

Raúl Rocha enfrenta demandas laborales mientras crece la crisis en Miss Universo. (Tomada de redes /Raúl Rocha)

Los registros en México muestran que Rocha acumula al menos tres litigios laborales previos en el Estado de México entre 2015 y 2016, interpuestos contra distintas razones sociales como Entretenimiento de Querétaro, Coordinadora Empresarial Euromex y Operadora de Alimentos Naucalpan. A ello se suma una investigación abierta por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Con múltiples frentes legales activos y nuevos testimonios que cuestionan la operación interna de Miss Universo, la organización enfrenta uno de los momentos más tensos desde su cambio de dueños.

Documentos judiciales muestran varias razones sociales vinculadas a Rocha en litigios previos. (El Universal/ México/ GDA/El universal México)

Nota realizada con ayuda de IA