Miss Universo Fátima Bosch llegó al país y esto fue lo que pidió

Fátima Bosch llegó a Costa Rica para participar en la gala final de Miss Universo Costa Rica 2026. (LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP)

La visita de Fátima Bosch a Costa Rica ya está dando de qué hablar. La actual miss Universo aterrizó en el país para participar en la gala final de Miss Universo Costa Rica 2026 y, apenas llegó, reveló qué es lo que más desea hacer durante su estadía, además de la emoción que siente por conocer a la próxima representante nacional.

LEA MÁS: Omar Cascante inició ensayos para Miss Universe Costa Rica con emotivo recuerdo de su hermano

La reina de belleza compartió un mensaje a través de un video difundido por la organización de Miss Universo Costa Rica, en el que aseguró estar muy ilusionada por la oportunidad de visitar el país.

LEA MÁS: Omar Cascante inició ensayos para Miss Universe Costa Rica con emotivo recuerdo de su hermano

“Estoy muy emocionada de venir. Contenta. Quiero que me den el recorrido turístico como se debe. Sé que tienen mucha cultura, historia, flora, fauna y comida rica. Estoy muy feliz y, como dice el eslogan de ustedes, pura vida”, expresó.

La actual Miss Universo confesó que desea conocer la cultura, la gastronomía y los atractivos naturales del país. (Opa/FB)

Bosch también confesó que ha seguido de cerca todo lo relacionado con el certamen nacional y que espera con ansias la gala final que se celebrará este viernes 5 de junio.

“He visto todos los afiches que han sacado y he estado detrás de todo lo que hace la organización. Estoy emocionada por ese día y porque sé que vienen muchas sorpresas”, comentó.

La visita de la miss Universo genera gran expectativa entre los seguidores de los concursos de belleza, especialmente porque será una de las invitadas especiales de la noche en la que se elegirá a la costarricense que representará al país en el próximo certamen internacional.