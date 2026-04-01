Modelo puso en alerta a sus seguidores con la angustiante situación que vivió

Daniela Simpson vivió una terrible experiencia. Cortesía (Daniela Simps/Cortesía)

Lo que prometía ser una salida de trabajo normal terminó convirtiéndose en un verdadero dolor de cabeza para la modelo y creadora de contenido Daniela Simpson, quien puso en alerta a sus seguidores al contar la angustiante situación que vivió.

Por medio de su cuenta de Instagram, Daniela relató la mala experiencia que pasó luego de aceptar una colaboración publicitaria en un lugar que, según le habían mostrado, parecía accesible y sin mayor problema; sin embargo, la historia terminó muy distinta.

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Daniela Simpson quedó atrapada en una calle complicada

Daniela le contó a sus seguidores la amarga situación. Cortesía (Daniela Simps/Cortesía)

La modelo explicó que días antes había coordinado la visita al sitio y que incluso el mismo dueño del lugar le envió un video para enseñarle cómo llegar.

“Ayer fue todo un desmadre. Hace un tiempo me habían contactado para hacer una publicidad y acepté porque el lugar se veía lindo y me parecía todo bien”, contó.

Según explicó, en el video todo parecía estar en orden, pero cuando llegó al sitio, la realidad fue otra.

Daniela relató que al inicio la calle se veía normal, pero al desviarse hacia el lugar empezó el problema: el camino se volvió más estrecho, con huecos, piedras y una cuesta muy complicada.

“Cuando llegamos a la primera cuesta vimos la trampa: si se entra, no se sale”, dijo.

Tuvo que llamar a una grúa

A pesar de la preocupación, Daniela contó que decidió entrar a la propiedad porque ya estaba ahí, pero cuando intentó salir, la situación se complicó todavía más.

Su carro no logró subir la cuesta porque patinaba, así que no les quedó otra que pedir ayuda.

“Nos tocó llamar una grúa y hacer un adelanto de plata”, relató.

La creadora de contenido dijo que la espera se hizo eterna, pues la grúa duró bastante en llegar y, por momentos, hasta pensaron que podían haber sido estafados.

Por suerte, al final sí apareció y logró sacarlos del lugar.

El dueño del sitio no le respondió como esperaba

Uno de los puntos que más molestó a Daniela fue que, según contó, el dueño del hospedaje nunca le advirtió que solo ciertos carros, como los 4x4, podían subir sin problema.

Incluso, aseguró que cuando le reclamó por la situación, la respuesta que recibió no fue la que esperaba.

La modelo explicó que ella únicamente le pidió que le reconocieran el costo de la grúa, pero según dijo, el dueño no accedió.

Además, comentó que la persona le hizo ver que la responsabilidad había sido de ella por no revisar mejor el lugar antes de ir.

“No me parece que sea así, él como dueño tenía que avisar a sus clientes cómo es la calle”, expresó.

Al final logró resolver, pero no se quedó callada

Aunque el susto fue grande, Daniela contó que al final lograron encontrar dónde dormir y hasta pudieron comer algo, luego de pasar varias horas complicadas.

La modelo decidió compartir toda la experiencia en redes sociales como una advertencia para sus seguidores y acompañó su anécdota con una frase bastante clara:

“Que no les pase”.

Como era de esperarse, muchos de sus seguidores reaccionaron molestos y señalaron que el dueño del lugar fue irresponsable por no advertirle con claridad las condiciones del acceso.