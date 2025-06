Modelo tica perdió un órgano en accidente, pero no renunció a su sueño de ser Miss Universe Costa Rica

Katheryn Bustamante candidata al Miss Universe Costa Rica, es feliz con lo que hace. (Cortesía/Cortesía)

Una joven de Puriscal pasó de avergonzarse por una cicatriz que le dejó fuerte accidente de tránsito a buscar ser la próxima reina de belleza costarricense.

Se trata de Katheryn Bustamante, una modelo que, tras ser virreina de belleza de San José, ahora busca ser la nueva Miss Universe Costa Rica.

La pelinegra de 29 años conversó con La Teja sobre su historia vida, misma que fue marcada por un accidente de tránsito que, cuando tenía 14 años, le quitó la ilusión de cumplir su sueño de convertirse en modelo.

“En realidad, ese ha sido mi sueño desde niña. Yo siempre había querido ser modelo, entrar en los concursos de belleza. Sin embargo, tuve un accidente de tránsito a mis 14 años. Ese accidente me provocó la pérdida de un órgano: perdí el bazo. Esto me generó una cicatriz en todo mi abdomen. En ese momento, debido a la emergencia del accidente, me suturaron de inmediato, y por lo rápido que lo hicieron, me quedó una cicatriz queloide (cicatriz gruesa y levantada)”, nos contó.

Ella agregó que, aparte de la marca física, hubo mucho daño emocional que la alejó de su sueño por muchos años y, aunque pudo cumplir otros como casarse y graduarse de administración de empresas con énfasis en recursos humanos, iba a llegar a los 30 sin intentar nada en el mundo del modelaje.

Katheryn Bustamante candidata al Miss Universe Costa Rica (Cortesía/Cortesía)

“Después de esto, a mí me marcó muchísimo. Más que daño físico, me marcó emocionalmente, porque pensé: ‘Ahora, con una cicatriz en todo mi abdomen, nunca voy a poder ser modelo, nunca voy a poder estar en un certamen de belleza’. Entonces, eso fue lo que me hizo pensar que tenía que renunciar a ese sueño. Estudié Talento Humano, saqué la especialidad, trabajé durante 10 años para la banca privada. Ya me había realizado como profesional. Estaba bien, pero siempre existía algo dentro de mí que me decía: ‘¿Y si lo hubiera intentado?’. Siempre tenía esa espinita", recordó con nostalgia.

Hace alrededor de dos años tomó la decisión de no darle más poder a la cicatriz y buscar el sueño que tenía pendiente.

“Hasta que un día dije: ‘¿Y por qué no? ¿Qué pasa si lo intento?’. Me reuní con mi familia y les comenté que quería entrar a una agencia de modelaje, que siempre había sido mi sueño y que no quería llegar a los 30 sin haberlo intentado. Estaba cumpliendo todas las metas, pero esa siempre quedaba pendiente. Así que busqué información, ingresé a una academia y me dijeron que también estaban realizando certámenes de belleza. Que no solo podía prepararme como modelo, sino también participar en el certamen. Ingresé, gané el nacional de (Miss Cultura) fui al internacional y lo gané también".

Esa participación le demostró que podía seguir en el modelaje y, aunque escondió todo lo que pudo, la marca de su abdomen, le abrió puertas que la tienen muy cerca de ser la nueva miss tica y hasta encontró la posible solución de su problema.

“Cuando gané el internacional, una agencia de modelaje me contactó y me dijeron: ‘Te hemos visto en redes sociales, queremos firmarte, ¿quieres ser parte de la agencia?’. Y yo pensé: ‘¡Dios! ¡Es mi sueño!’. Ahí fue cuando firmé con la agencia y empecé a trabajar de manera profesional como modelo. Después de eso conocí a la doctora Jennifer Fallas, la doctora de las misses, y ella me dijo: ‘Mi amor, estás en esto y con esa cicatriz no puede ser. Yo te voy a ayudar, yo te la voy a quitar’“, explicó.

Katheryn Bustamante ya no esconde su cicatriz (Cortesía/Cortesía)

Quiere que su historia inspire a otros

Ahora que superó ese temor y se animó a lograr lo que vio imposible por muchos años, quiere que su historia haga eco en muchas personas que han pasado por una situación similar.

“Después de la cirugía, empecé a utilizar un traje de baño de dos piezas, y yo dije: ‘Es mi historia, o sea, no tengo por qué ocultarla, y más bien, esto tiene que ser inspiración para otras personas’. Entonces, me decían, ‘después de verla, yo también puedo’, y así me han escrito un montón de personas a decir, ‘wow estás humanizando la belleza’. Porque antes veíamos que claro que es importante la belleza física dentro del sistema, pero creo que va más allá, porque se trata más bien de esa armonía ahora entre lo físico y lo mental”, agregó.

Katheryn Bustamante candidata al Miss Universe Costa Rica (Cortesía/Cortesía)

Ella asegura que espera que la participación en el certamen sirva para dar ese ejemplo y por eso también le encantaría representar al país en el concurso internacional, porque siente que se tiene que dar ese mensaje.

“Se trata de humanizar la belleza y que lo puedan ver que todos, porque yo creo que de cierta forma, esa parte ha sido como lo que más me ha llenado, y yo digo, bueno, había un propósito en todo esto. Hay muchas personas viviendo situaciones similares. Y ver la respuesta de los demás, el impacto que ha generado, es lo que me ha dado definitivamente el valor y la fuerza para seguir acá”, concluyó.