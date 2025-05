Modelo con más de 30 tatuajes busca representar a Costa Rica en el próximo Miss Universo

Alison Leaver ganó la regional de Puntarenas y ahora va por la corona nacional (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Una vecina de Golfito con sangre inglesa y más de 30 tatuajes en su cuerpo, busca romper estereotipos y convertirse en la próxima reina de belleza costarricense.

Se trata de Alison Leaver, una modelo de 29 años, con 10 de experiencia, quien tras ganar el Miss Universe Costa Rica de Puntarenas está más que lista para mostrar su belleza y carisma al país entero.

Aunque, al igual que las otras concursantes, resalta por su belleza, Alison nunca pasa desapercibida ni por el casi 1,80 que mide, ni por las obras de arte que adornan su piel.

Es poco común ver a una reina de belleza con tatuajes y es su pasión por la tinta la que le ha cortado las alas en muchos concursos de belleza, pero no en el Miss Universe.

“Soy una persona muy centrada en el arte, me encantan visualmente los tattos. Me inspiré mucho a participar este año por temas de inclusión y representar a mi comunidad del tatto en el certamen”, nos contó.

Ella asegura que está más que lista para representar al país internacionalmente y marcar un precedente a nivel internacional.

“Siento que estoy al 100 por ciento preparada para representar al país y sería algo muy nuevo (por sus tatuajes) hacerlo internacionalmente. Mucha gente se quedaría en shock como pasó aquí, porque es algo muy nuevo porque no se cumplen los estándares normales de este tipo de certámenes. Me encantaría que el país genere impacto mundial”.

A pesar de que ya perdió la cuenta de cuantas marcas de tinta tiene en su piel, todas son importantes y tienen un significado especial, no se los hizo por moda o sin motivo.

“A mí me gusta mucho el arte en general, pinto, soy estilista. Los tatuajes son mi historia, todo lo que he pasado, lo que he vivido, mis sueños y demás y siento que tuve la valentía de llevar todo eso en piel para recordar de dónde vengo y dónde me gustaría llegar”, explicó.

Entre los más de 30 dibujos que tiene, hay representación para todo y unos son más especiales que otros.

“Todos tienen significados, unos representan a mi familia y es que a ellos les agradezco mucho que me enseñaron el autoamor y muchos de mis tatuajes son con temas espirituales porque me llama mucho la atención, la espiritualidad y la divinidad y muchos son sobre eso”, reveló.

Alison perdió la cuenta de sus tatuajes a partir del número 24 (Instagram Alison Leaver/Tomada de Instagram Alison Leaver)

Agradece cambio de Teletica a Opa

Para ella los tatuajes son parte de su esencia, pero en el mundo de los concursos de belleza muchas veces significó un no.

“Yo tengo todo para ser aspirante, pero no había tenido la oportunidad de participar antes por el mismo tema mis tattos, entonces cuando me llamaron para estar en la regional pensé que era una señal del universo y momento de llevar mi mensaje y cerrar esa brecha en el mundo de los certámenes”, comentó.

En su carrera en general, el arte en su piel no ha sido un ‘pero’, ni para ella, ni para las marcas con las que ha trabajado, pero su sueño de ser reina de belleza tuvo que esperar mucho tiempo.

“En el mundo de los certámenes me sentía incluida, porque me sentía preparada, pero no podía participar. Agradezco mucho el cambio de organización (Del Miss Costa Rica de Teletica a Opa) porque la visión que tienen aquí va a otro nivel. Solo les importa tu visión como mujer y tu aporte a la sociedad, lo demás es secundario”.

Ella quiere que el país entero la conozca durante los ensayos y el camino a la final del Miss Unvierse que será en julio.

“Yo quiero que Costa Rica sepa que, independientemente como una persona se ve en el exterior, lo importante es lo que uno le puede aportar a la sociedad como seres humanos. En el país hay mucho bullying, hay jóvenes que quieren tener muchos tatuajes y ser libres, pero les da miedo por lo que digan los demás o lo que puedan perder. Quiero que los tatuajes dejen de ser un tema tabú y que empecemos a aceptarnos tal y como somos”.

Más allá de sus tatuajes y de su belleza, tiene claros los puntos fuertes que la hacen una buena candidata a la corona.

“Estoy preparada por muchas razones, pero destaco que tengo facilidad de comunicarme en inglés, lo que es muy importante, tengo la altura para llamar la atención entre las más de 100 chicas que habrá en el Miss Universo (1,78 cm) y siento que tengo este factor sorpresa que me saca del mismo molde de siempre. Podría poner a Costa Rica de nuevo en el mapa y en un top por temas de inclusión”, concluyó.

