Muere actor de Blue Bloods tras dura batalla contra cáncer agresivo

El actor Alex Duong, reconocido por su participación en la serie Blue Bloods, falleció el pasado 28 de marzo tras enfrentar durante un año un cáncer poco común y agresivo, según confirmó su entorno cercano.

El artista murió acompañado por su esposa e hija, luego de sufrir un shock séptico derivado de una infección grave.

Una lucha marcada por complicaciones médicas

El actor Alex Duong falleció tras complicaciones de un cáncer poco común, acompañado por su familia en sus últimos momentos. (Tomada de X/Tomada de X)

La noticia fue dada a conocer por su amiga Hilarie Steele, quien explicó que Duong falleció “rodeado de amor y de amigos cercanos”, luego de varios meses de tratamientos y hospitalizaciones.

Un día antes de su muerte, el actor había entrado en shock séptico debido a una infección que comprometió gravemente su estado de salud.

Durante su enfermedad, fue diagnosticado con rabdomiosarcoma alveolar, un tipo de cáncer raro que afecta los tejidos blandos y que avanzó rápidamente en su organismo.

El padecimiento le provocó la pérdida de la visión en un ojo, además de fuertes dolores y complicaciones neurológicas, incluyendo convulsiones a medida que los tumores progresaban.

Su familia estuvo presente hasta el final

Uno de los aspectos más conmovedores es que Duong pudo despedirse de su esposa, Christina, y de su hija de cinco años, Everest, antes de fallecer.

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“Estaba lo suficientemente alerta para decir adiós a su pequeña”, detalló Steele en una publicación destinada a recaudar fondos para la familia.

El proceso de la enfermedad también representó una fuerte carga emocional y económica para sus seres queridos, quienes lo acompañaron durante todo el tratamiento.

Una carrera que no se detuvo

Alex Duong fue conocido por su trabajo en el mundo del entretenimiento, combinando el stand-up comedy con participaciones en televisión, incluyendo su papel como Sonny Le en Blue Bloods.

A pesar de su diagnóstico, el actor continuó vinculado a su carrera artística mientras enfrentaba la enfermedad.

Su fallecimiento ha generado mensajes de apoyo hacia su familia, especialmente para su esposa e hija, quienes ahora enfrentan esta nueva etapa.

Nota realizada con ayuda de IA y revisada por un editor