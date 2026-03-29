Periodista Carlos Serrano anunció otro cambio más en su vida

Carlos Serrano, periodista de FUTV, contó que hará un cambio en su vida. (Instagram Carlos Serrano/Instagram Carlos Serrano)

El periodista Carlos Serrano, actual productor del programa Las Historias de canal 11, anunció que hará un nuevo cambio en su vida.

A través de un mensaje muy honesto, Serrano explicó que se tomará unos días lejos de las redes sociales para enfocarse en su bienestar personal.

“Me despido por unos días, nada más”, inició diciendo.

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El comunicador reflexionó sobre cómo muchas veces en redes se muestra una realidad superficial.

“A veces estamos con la superficialidad de decir que todo está bien… pero no es así”, confesó, pese a considerarse una persona positiva.

Carlos Serrano anunció un cambio en su vida

Según explicó, tanto su cuerpo como su mente le están pidiendo un alto.

“Será una pausa de redes sociales por completo. No sé por cuánto tiempo, pero sé que es súper necesario”, agregó.

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Mes de cambios

Serrano detalló que quiere aprovechar este espacio para reconectarse consigo mismo, compartir más con su familia y amigos, y dejar de lado la constante atención al celular.

Además, hizo un llamado a reconocer cuándo las redes sociales empiezan a afectar el bienestar.

Incluso citó la canción “Afuera del planeta” de Manuel Medrano para describir su sentir, asegurando que necesita estar “afuera de él mismo” por un tiempo.

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El periodista cerró con un mensaje claro: es momento de enfrentarse, aceptarse y seguir adelante, dejando abierta la puerta a su regreso en los próximos días.

Carlos Serrano tuvo que dejar Deportes Repretel para asumir la dirección de Las Historias. (Instagram/Instagram)

Marzo ha sido un mes de cambios para el comunicador, pues le tocó dejar Deportes Repretel para asumir la dirección del programa de historias de canal 11 y, además, también anunció que el 6 de abril iniciará un nuevo programa en Futv llamado La Jornada, que será de lunes a viernes en vivo.