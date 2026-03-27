Tras salir de Deportes Repretel, Carlos Serrano revela nuevos proyectos en otro canal

Carlos Serrano había anunciado su salida de Deportes Repretel; sin embargo, se mantiene en el programa 120 Minutos. (Marvin Caravaca)

El periodista Carlos Serrano no exagera cuando dice que marzo le dio una vuelta a su vida, porque en cuestión de semanas pasó de despedirse de Deportes Repretel para asumir un nuevo reto como jefe del programa Las Historias, de canal 11.

Pero tranquilo, que el comunicador no se aleja del deporte, más bien anda con la agenda más llena que nunca. Serrano sigue firme en 120 Minutos de Monumental y ahora también soltó otra bomba que tiene que ver con su trabajo en FUTV.

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Carlos Serrano iniciará un nuevo proyecto fuera de Repretel

El propio periodista contó en redes que este mes ha sido “demasiado loco”, cargado de decisiones, cambios y oportunidades que no vio venir.

“Dentro de todo este mes han sido muchas situaciones personales y profesionales, de crecimiento, oportunidades, pero también algunas decisiones. Yo quería contarles algo más, que me confirmaron”, dijo en un video.

Y fue ahí donde soltó la noticia: a partir del 6 de abril, el programa La Jornada FUTV, que él mismo estrenó en julio de 2023, ahora se transmitirá todos los días, de lunes a viernes.

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Carlos Serrano compartirá un programa deportivo en FUTV junto a Maynor Solano. (Instagram Carlos Serrano/Instagram Carlos Serrano)

Pero eso no es todo, porque el espacio llegará con refuerzo de peso. “A las 10 p.m. nos veremos de lunes a viernes junto a Maynor Solano, quien es nuestro fichaje bomba, nuestro fichaje estrella”, agregó Serrano.

Así, entre despedidas, ascensos y nuevos proyectos, el periodista deja claro que, aunque el camino se ponga movido, la vida también sabe recompensar con oportunidades que ilusionan.