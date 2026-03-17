Muere actriz de Grey’s Anatomy y presentadora Kiki Shepard a los 74 años

La actriz, presentadora y productora Kiki Shepard, conocida por su participación en Grey’s Anatomy, falleció a los 74 años en Los Ángeles tras sufrir un ataque cardíaco fulminante, según reportes de medios internacionales.

La información fue confirmada por su asesora, LaShirl Smith, quien indicó que la muerte de la artista ocurrió de forma inesperada, generando conmoción en la industria del entretenimiento.

Kiki Shepard, actriz de Grey’s Anatomy, murió a los 74 años en Los Ángeles. (Variety/Variety)

Una carrera destacada en televisión y teatro

Kiki Shepard alcanzó gran reconocimiento como figura del programa Showtime at the Apollo, donde trabajó junto a Steve Harvey entre 1987 y 2002.

Durante 15 años, fue parte fundamental del espacio, presentando nuevos talentos en el icónico teatro Apollo de Harlem.

En televisión, también participó en series como Grey’s Anatomy, Todo el mundo odia a Chris, Baywatch, NYPD Blue y A Different World, consolidando una trayectoria amplia y versátil.

En cine, Shepard formó parte de la película Blackjack Christmas, además de participar en múltiples producciones teatrales.

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Su carrera inició en la década de 1970 como bailarina profesional, integrando la D.C. Repertory Dance Company, lo que marcó el inicio de un camino artístico que luego se expandió hacia la coreografía y producción.

Entre sus trabajos en teatro destacan montajes como Porgy and Bess, Bubbling Brown Sugar y Your Arms Too Short to Box With God.

Reacciones tras su fallecimiento

La noticia de su muerte ha generado reacciones entre seguidores y figuras del espectáculo, quienes destacan su legado en la televisión y el teatro.

Kiki Shepard es recordada no solo por su talento, sino por su aporte a la industria y su papel en la promoción de nuevos artistas.

Nota realizada con ayuda de IA