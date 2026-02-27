Teleguía Farándula

Muere Bobby J. Brown, actor de The Wire, tras quedar atrapado en incendio

Bobby J. Brown, actor recordado por su participación en The Wire, murió a los 62 años tras quedar atrapado en un incendio en su propiedad en Maryland.

Por Hillary Chinchilla Marín

El actor Bobby J. Brown, conocido por su participación en la serie The Wire, murió a los 62 años tras quedar atrapado en un incendio ocurrido el pasado 24 de febrero en su propiedad en Maryland.

La información fue confirmada por su hija al portal TMZ y posteriormente respaldada por la oficina forense del estado, que determinó que la causa del fallecimiento fue lesión térmica difusa e inhalación de humo, catalogando la muerte como accidental.

Bobby J. Brown tenía 62 años al momento de su fallecimiento. (imdb/imdb)

Así ocurrió la tragedia

De acuerdo con los reportes, Brown ingresó a su granero para encender un antiguo Cadillac. Poco después solicitó a un familiar que le llevara un extintor; sin embargo, cuando llegaron, el lugar ya estaba envuelto en llamas.

Horas más tarde se difundió un audio del servicio de emergencias en el que se escucha a la esposa del actor pidiendo ayuda. En medio de la emergencia, la mujer intentó ingresar al granero para auxiliarlo, lo que le provocó quemaduras de tercer grado. Actualmente permanece en cuidados intensivos.

Según la familia, el humo invadió rápidamente los pulmones del actor, lo que provocó su fallecimiento antes de que pudiera reaccionar ante el fuego.

El actor murió tras quedar atrapado en un incendio en Maryland. (imdb/imdb)

Su trayectoria en televisión

Además de su participación en The Wire, Bobby J. Brown actuó en producciones como La ley y el orden: Unidad de víctimas especiales y We Own This City.

La familia solicitó privacidad en este momento y confirmó que se encuentran organizando el funeral para despedir al actor.

Nota realizada con ayuda de IA

Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

