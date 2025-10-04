Muere de forma trágica la presentadora Sommie Maduagwu, de 29 años

Sommie Maduagwu falleció en su casa tras un asalto. (Instagram/Instagram)

Una noticia que ha conmocionado a toda Nigeria y al mundo del periodismo. La presentadora y abogada Somtochukwu Christelle Maduagwu, conocida como Sommie, perdió la vida a los 29 años tras un trágico intento por huir de un asalto en su casa en Lagos.

Según People en Español, todo ocurrió el pasado 29 de septiembre, cuando un grupo de delincuentes armados ingresó a su apartamento.

En medio del susto y buscando salvar su vida, Sommie intentó escapar saltando desde el tercer piso de su residencia. Sin embargo, la caída fue fatal. Fue encontrada, gravemente, herida por las autoridades y trasladada de emergencia al hospital, donde falleció poco después.

Las fuerzas especiales de Nigeria ya trabajan en una investigación para identificar y capturar a los responsables de este acto atroz, que terminó con la vida de una de las comunicadoras más queridas y prometedoras del país.

Arise News expresó su dolor en un comunicado oficial, en el que recordaron a Sommie como una mujer profesional, apasionada y comprometida con su trabajo.

Sommie Maduagwu era muy querida. (Instagram/Instagram)

“La voz de Sommie ha sido silenciada, pero su espíritu, su pasión y su legado permanecerán para siempre en nuestra memoria colectiva”, escribió el medio.

Compañeros, colegas y seguidores han llenado las redes sociales de mensajes de condolencias, destacando no solo su talento en pantalla, sino también su calidad humana.

La noticia se ha convertido en un símbolo de la violencia que viven muchas mujeres en Nigeria y ha generado llamados a reforzar la seguridad en las zonas residenciales de Lagos.