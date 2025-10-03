Muere el influencer Tang Feiji mientras transmitía en vivo arriesgado acto en helicóptero. (Infobae/Captura)

La muerte del creador de contenido Tang Feiji ha causado conmoción entre sus seguidores, luego de que falleciera mientras realizaba un acto riesgoso frente a su audiencia.

Los hechos ocurrieron en Guangyuan, China, cuando el influencer transmitía en vivo por la plataforma Douyin, la versión china de TikTok.

Tang les mostraba cómo manejaba su propio helicóptero ultraligero cuando, de manera inesperada, perdió el control y se estrelló, perdiendo la vida en el acto.

Tang, de 55 años, era conocido en redes como Tang Aeronave, y acumulaba más de 100 mil seguidores en Douyin, a quienes acostumbraba a mostrar su pasión por pilotar aeronaves personales.

Sin embargo, según reportó People en Español, no contaba con las horas de práctica requeridas ni con la licencia de vuelo necesaria para manejar ese tipo de aeronave.

El creador de contenido había contado a sus seguidores que tenía pocas horas de entrenamiento, pero eso no detuvo su entusiasmo por compartir la experiencia.

Aunque Tang logró consolidar su nombre dentro del mundo digital, su fallecimiento es un recordatorio de los límites que no se deben cruzar al mezclar entretenimiento con riesgos reales.