Muere Gino Paoli, leyenda de la canción italiana, a los 91 años

El reconocido cantautor italiano Gino Paoli, uno de los grandes referentes de la música europea del siglo XX, falleció a los 91 años en Génova, según confirmó su familia mediante un comunicado.

Gino Paoli fue uno de los cantautores más influyentes de Italia. (Rolling Stone/Rolling Stone)

Paoli fue uno de los principales exponentes de la llamada escuela genovesa, un movimiento artístico que transformó la música italiana entre las décadas de 1960 y 1970, aportando una propuesta más poética y profunda en las letras.

Durante su carrera impulsó una nueva forma de entender la canción de autor, en la que el contenido lírico adquirió protagonismo sobre los estilos vocales tradicionales del bel canto.

Éxitos que marcaron generaciones

El artista dejó una extensa discografía con más de cincuenta álbumes, aunque su mayor reconocimiento llegó por canciones que se convirtieron en clásicos, como “Sapore di sale”, “Il cielo in una stanza” y “Una lunga storia d’amore”.

Sus composiciones, centradas en el amor, el desamor y la fragilidad humana, lograron conectar con distintas generaciones y posicionarse como himnos dentro de la cultura italiana.

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Gino Paoli inició su carrera musical en 1959, cuando tenía 26 años, y a lo largo de más de seis décadas mantuvo una presencia constante en la escena artística, pese a pausas y dificultades personales.

Además de su trabajo como intérprete, escribió canciones para figuras destacadas como Mina, Patty Pravo y Ornella Vanoni, con quien también mantuvo una relación personal y artística.

Entre 2013 y 2015, ocupó el cargo de presidente de la Sociedad Italiana de Autores y Editores (SIAE), consolidando su influencia dentro de la industria musical.

Un referente irrepetible

Paoli fue el último sobreviviente de los fundadores de la escuela genovesa, grupo que marcó una ruptura con la música tradicional italiana al incorporar influencias internacionales y una mayor carga intelectual en sus composiciones.

Su canción más emblemática, “Il cielo in una stanza”, representó un punto de inflexión en la música ligera italiana, consolidando su lugar como uno de los grandes compositores del país.

El artista falleció rodeado de sus seres queridos, dejando un legado que sigue vigente en la historia de la música.