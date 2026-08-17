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Muere Hayden Panettiere a los 36 años, recordada actriz de “Heroes”, “Nashville” y “Scream”

La actriz de 36 años falleció el 16 de agosto; representante confirmó la noticia y no se ha divulgado la causa de la muerte

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Por Hillary Chinchilla Marín
Hayden Panettiere murió a los 36 años, según confirmó su representante este domingo. (PAUL BUCK)

El mundo del entretenimiento está de luto. Hayden Panettiere, reconocida actriz de las series “Heroes” y “Nashville”, murió este domingo 16 de agosto a los 36 años, según confirmó su representante a ABC News.

La noticia también fue divulgada por medios estadounidenses como New York Post y TMZ, y rápidamente provocó numerosas reacciones entre quienes siguieron durante años la carrera de la artista.

Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden”, expresó su representante en un comunicado divulgado por medios estadounidenses.

En el mensaje también recordó el impacto que tuvo la actriz tanto entre quienes la conocieron personalmente como entre sus millones de seguidores.

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Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron y a los millones que la vieron en pantalla”, agregó el comunicado.

De momento, en la información suministrada no se detalló la causa de su muerte.

Una carrera que comenzó desde muy joven

Panettiere acumuló una extensa trayectoria en la industria, pero uno de los personajes que cambió definitivamente su carrera fue Claire Bennet en “Heroes”, exitosa serie de NBC transmitida entre 2006 y 2010.

Su papel como la joven porrista con capacidad para regenerarse la convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión estadounidense de aquella época.

Años después llegó otro de sus trabajos más importantes: Juliette Barnes en “Nashville”, serie en la que interpretó a una estrella de la música country. Su actuación le permitió obtener dos nominaciones a los Globos de Oro.

Los seguidores del cine de terror también la recuerdan como Kirby Reed, personaje que interpretó en “Scream 4” y posteriormente retomó en “Scream VI”.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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