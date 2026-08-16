Eloy Mora cuenta por qué se volvió a poner el traje de “Chico loco” y ahora hace estragos con Urbano

Eloy Mora desempolvó a su personaje Chico Loco para trabajar junto a Freddy Víquez y su personaje Urbano. (redes/Instagram)

Después de 11 años alejado de la actuación, Eloy Mora decidió sacar del baúl a uno de los personajes que más cariño le ha dado en su carrera, el famoso “Chico Loco”.

El ahora director y productor audiovisual volvió a ponerse la ropa del personaje que durante años interpretó en su teatro, pero esta vez para unirse a Urbano, el popular personaje de Freddy Víquez, para hacer humor en redes.

En su canal de YouTube ¡El chico loco del pueblo! hace historias cómicas como La pulpería de Urbano y Oficios del corazón y, según contó Eloy, todo nació de una manera muy natural.

Eloy Mora contó que en su canal Chico loco del pueblo nació por insistencia del público. (redes/Instagram)

El año pasado, cuando comenzó a publicar cápsulas de reflexión basadas en sus experiencias personales, errores y situaciones mencionó a Chico Loco en una ocasión y la respuesta de sus seguidores fue inmediata.

“La gente se volvió loca. ‘Ay, queremos a Chico Loco, queremos a Chico Loco’. Entonces un día se me ocurrió sacarlo del baúl y lo saqué literalmente de un baúl”, recordó.

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A partir de ahí, el personaje cómico comenzó a aparecer en sus redes, y el cariño del público lo sorprendió.

“Cada vez que lo hacía, el impacto que estaba generando era como muy chiva, como muchísimo cariño. Un personaje que le gustó mucho a la gente durante el tiempo en que lo interpreté, le agarraron cariño”, contó.

Con Chico Loco había recorrido todo el país con su monólogo por varios años, por lo que volver a interpretarlo también significó reencontrarse con una parte muy especial de su carrera.

Chico Loco y Urbano son un pacho juntos

Todo comenzó con Urbano

Según explicó el actor, cuando el personaje empezó a tomar fuerza nuevamente en redes, una amiga, directora digital de una marca, le hizo la propuesta de utilizarlo para una campaña del restaurante y con el tiempo surgió la posibilidad de juntarlo con Urbano.

“Yo no lo tenía mapeado, ni tenía ganas de volver a actuar, no estaba dentro de mis planes”, confesó.

El actor Freddy Víquez creó a su personaje Urbano el año pasado. (redes/Instagram)

Pero el cariño del público y la química con Freddy Víquez terminaron convenciéndolo.

“Viendo el impacto que generó en la gente, el cariño que le tienen y al cabrón de Urbano, a Freddy también, que la gente lo adora, dije: ‘Bueno, hagámoslo’”.

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Para Eloy, una de las cosas más bonitas de esta nueva etapa es poder compartir nuevamente con Freddy, a quien conoce desde hace tres décadas.

“Para mí trabajar con Freddy es una especie de regalo. Es un honor. Mis amigos dicen que Freddy es mi actor fetiche. Yo lo digo de otra manera: Freddy es mi actor favorito. Hay mucho cariño y mucha admiración. Creo que la admiración es mutua”, contó.

La pulpería está en su casa

La serie se desarrolla principalmente en una pulpería y detrás de esa locación hay otro detalle curioso: Eloy la construyó en el jardín de su propia casa.

“Yo les construí el universo, el lugar, la locación, que me la inventé yo, la diseñé yo, la construí yo en el patio de mi casa”, dijo.

La decisión tiene que ver con comodidad y producción, pues ahí mismo tiene buena parte de su equipo de trabajo, ya que la sede de su empresa de producción, Drim Tim, está ahí.

Eloy Mora contó que él mismo construyó la pulpería en el patio de su casa. (redes/Instagram)

Como el proyecto nació principalmente por diversión y no como un gran negocio, Mora procura que todo sea práctico.

“No es que deje una millonada, entonces lo importante es cómo optimizar el recurso y tengo el espacio, tengo una casa con un patio muy grande, entonces la razón es: ¿por qué no?”, mencionó.

Además, contó que la primera temporada tendrá 12 capítulos, los cuales ya fueron grabados y continuarán publicándose durante agosto y setiembre.

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Chico Loco y Urbano al teatro

Eloy nos reveló también que está escribiendo una obra de teatro protagonizada por ambos personajes. El proyecto todavía está en una etapa temprana, pero su intención es hacer una temporada corta de cuatro fines de semana, para un total de 12 funciones, posiblemente en el Auditorio Nacional.

Incluso ya tiene pensado que Manolo Ruiz dirija la obra y también le gustaría contar con otros actores amigos.

Eloy Mora es quien escribe los guiones de cada episodio. (redes/Instagram)

“Todo el mundo dice: ‘¿Pero por qué no hacen teatro? ¿Por qué no se hace?’ Vamos a darles una hora de teatro, vamos a ver qué hacemos”, contó.

Otra particularidad de la serie es que Eloy decidió no recurrir a extras. Prefiere que cada personaje que aparezca sea interpretado por algún amigo o actor como Manolo Ruiz, Thelma Darkins, Will y Erick Córdoba, entre otros.

Oficios olvidados

Además de las historias de la pulpería, el canal de YouTube cuenta con “Oficios del Corazón”, una sección en la que Chico Loco conoce a personas que realizan oficios poco comunes, tradicionales o que están cayendo en desuso.

Urbano y Chico loco esperan seguir grabando más episodios y otro tipo de historias. (redes/Instagram)

Aunque su principal actividad sigue siendo la producción audiovisual, Eloy reconoce que volver a interpretar a Chico Loco le ha dejado algo que no esperaba después de tantos años.

“Encontrarme con la gente, con nuevos seguidores más jóvenes..., puro cariño es lo que uno siente. Así que, contento”, afirmó.

Eso sí, tiene claro que no quiere que este proyecto termine convirtiéndose en una obligación.

“Esto se hace para divertirnos y no por la plata, entonces no sé cuánto me va a durar como el entusiasmo y la energía para seguir haciéndolo”, confesó.