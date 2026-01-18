Eloy Mora arrancó el 2026 con el propósito de dejar un vicio que mata

Eloy Mora, actor y productor audiovisual, contó que se propuso un reto que espera superar a final de año. (redes/Instagram)

El actor y fotógrafo Eloy Mora arrancó este 2026 con un propósito tan valiente como retador: despedirse de varios vicios que durante años lo acompañaron y apostar de lleno por su bienestar físico y mental.

El también productor audiovisual dice estar convencido de que este es el mejor momento de su vida para cuidarse y por eso va firme con su propósito de Año Nuevo.

Con la sinceridad que lo caracteriza, Eloy contó que este año decidió plantearse pocos objetivos, pero muy claros, para no quedarse solo en buenas intenciones.

“Creo que todos nos planteamos cositas para iniciar el año y he aprendido con los años que no pueden ser muchas, porque si no uno se embota y no logra ninguna. Yo me planteé poquitos, pero potentes”, relató.

Entre esos hábitos están seguir firme con el ejercicio, no tocar el celular en la primera media hora del día, hacer ‘grounding’, saliendo descalzo al zacate a recibir el sol de la mañana, y cuidar más su rutina diaria, cosas que ya venía implementando desde la mitad del año pasado.

Pero uno de los cambios más fuertes tiene que ver con sus adicciones. Eloy recordó que logró dejar el cigarrillo, pero que el vapeador se convirtió en su nuevo talón de Aquiles.

“Ustedes me han escuchado decir que yo dejé de fumar tabaco, al final lo que me ayudó en algún momento fue el vapeo, que es algo que necesito dejar este año, pero lo voy a dejar para la segunda mitad del año. Es una adicción muy fuerte a la nicotina, por eso necesito ir paso a paso como he ido con todo”, dijo.

Eloy Mora contó que el vapeo es uno de sus vicios más fuertes por eso intentará dejarlo poco a poco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Va con todo

Además, reveló que ya inició el proceso de supresión del alcohol, un hábito que durante años lo acompañó, principalmente en las noches para dormir relajado.

“Ya llevo varios días sin tomar y me he sentido muy bien. No he sentido ningún síndrome de abstinencia, aunque sí en algunas tardes digo: ‘qué rico un traguito’, porque me gustaba tomarme uno o dos en las noches para relajarme, pero ya decidí dejar esta costumbre”, mencionó.

Eloy aseguró que este cambio no es por moda, sino porque ha trabajado mucho su salud mental y física y quiere seguir firme en su nuevo propósito de vida.

“He hecho tantas cosas bien con respecto a mi salud mental y a mi salud física, que lo único fuerte que me quedaba era eso. Me queda el vapeo todavía, pero lo voy a suprimir, solo que necesito hacerlo con calma”.

Según contó, antes se la pasaba vapeando todo el día, algo que también ha ido disminuyendo poco a poco, pero que llegará el momento de no hacerlo del todo.

Convencido de que está en el mejor momento de su vida, Mora quiere que este 2026 sea el año en el que termine de sanar por dentro y por fuera, demostrando que nunca es tarde para tomar decisiones que cambien la vida.