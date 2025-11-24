Muere Jimmy Cliff, leyenda del reggae, a los 81 años

El músico jamaicano Jimmy Cliff, una de las figuras más influyentes del reggae y responsable de llevar el sonido de Jamaica a la escena internacional, murió a los 81 años, según confirmó su familia.

Un referente que llevó el reggae al mundo

Jimmy Cliff se consolidó como una de las voces más influyentes del reggae a nivel mundial. (Tomada de X/Tomada de X)

Autor de éxitos como Wonderful World, Beautiful People, Many Rivers To Cross y You Can Get It If You Really Want, Cliff se convirtió desde la década de 1960 en uno de los artistas jamaicanos más reconocidos globalmente.

Su papel protagónico en la película The Harder They Come (1972) marcó un antes y un después en la historia cultural del país. La cinta fue considerada la obra que abrió las puertas del reggae en Estados Unidos y consolidó la figura del artista como un ícono de la música caribeña.

LEA MÁS: Muñeca de la mafia estuvo en Costa Rica y dijo irse muy feliz

Según el medio BBC, su fallecimiento fue anunciado por su esposa, Latifa Chambers, quien informó que el artista murió tras sufrir una convulsión seguida de neumonía. También agradeció el apoyo de seguidores, colegas y amigos durante su trayectoria.

Una vida marcada por la música y la lucha

Nacido como James Chambers en 1944, fue el octavo de nueve hermanos y creció en condiciones de pobreza en St. James, Jamaica. Desde los seis años cantó en la iglesia local, y a los 14 se trasladó a Kingston, donde adoptó el apellido Cliff.

Con su voz melódica y un estilo que combinaba espiritualidad y denuncia social, logró su primer éxito con Hurricane Hattie, antes de iniciar su expansión internacional. Su música reflejaba, según él mismo expresó, una mezcla de lucha y esperanza, elementos que marcaron composiciones como Vietnam, calificada por Bob Dylan como “la mejor canción de protesta jamás escrita”.

Reconocimientos y legado

Su actuación en The Harder They Come marcó un hito en la historia musical de Jamaica. (Tomada de X/Tomada de X)

A lo largo de su extensa carrera, Cliff ganó premios Grammy, fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame en 2010 y recibió la Orden del Mérito en Jamaica, una de las máximas distinciones del país. También colaboró con artistas como The Rolling Stones y volvió a los primeros lugares de las listas con su versión de I Can See Clearly Now para la película Cool Runnings.

LEA MÁS: Historias de sacrificio en el cine: lesiones permanentes y secuelas físicas detrás de icónicas producciones cinematográficas

Hasta sus últimos años, continuó realizando giras y participando en festivales, conquistando a nuevas generaciones de seguidores.

Para muchos, su mayor impacto estuvo en quienes encontraron motivación en sus letras. En una entrevista con NPR en 2012 recordó que “el verdadero éxito” era saber que sus canciones habían inspirado a personas a cambiar sus vidas.

Nota realizada con ayuda de IA