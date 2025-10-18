Muere Karolina Krzyżak influencer que solo comía frutas: pesaba menos de 50 libras

La influencer polaca Karolina Krzyżak falleció en Bali tras seguir una dieta extrema basada solo en frutas. foto: Telecinco (Karolina Krzyżak/Karolina Krzyżak)

La influencer polaca Karolina Krzyżak, conocida por promover una dieta basada exclusivamente en frutas, falleció en Bali luego de varios meses de sufrir agotamiento y desnutrición severa.

Según medios internacionales, como Tele Cinco la joven pesaba menos de 50 libras al momento de su muerte. Su estilo de vida, conocido como frugivorismo extremo, excluía totalmente los alimentos cocinados, procesados o de origen animal, y se limitaba al consumo de frutas frescas.

La joven compartía a diario en redes su rutina alimenticia basada solo en frutas frescas. foto : Telecinco (Karolina Krzyżak/Karolina Krzyżak)

En sus redes sociales, Krzyżak compartía su experiencia con esta práctica, defendiendo sus supuestos beneficios naturales y mostrando su rutina diaria. Sin embargo, personas cercanas afirmaron que su salud se había deteriorado visiblemente durante los últimos meses, y que se negaba a abandonar la dieta a pesar de las advertencias médicas.

El caso ha generado una fuerte discusión en redes sociales sobre los riesgos de las dietas extremas y la responsabilidad de los influencers que promueven hábitos alimenticios sin respaldo médico.

Expertos en nutrición advierten que este tipo de prácticas pueden provocar deficiencias graves de proteínas, vitaminas y minerales, además de dañar órganos vitales a largo plazo.

La tragedia de Krzyżak recuerda la importancia de consultar con profesionales de la salud antes de adoptar cambios radicales en la alimentación, por más “naturales” que parezcan.