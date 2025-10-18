Lo que vivió la influencer Francella Chinchilla en Alajuela la hizo temer por su vida

Modelo y creadora de contenido Francella Chinchilla

Francella Chinchilla, una creadora de contenido en redes sociales, relató los minutos de terror que vivió junto a su hermana cuando manejaba por Alajuela y presintió que sería víctima de un bajonazo.

La terrible situación ocurrió la madrugada de este sábado 18 de octubre, en Tuetal, cerca de la zona conocida como El Infiernillo.

De acuerdo, con las estadísticas del OIJ en este 2025 han denunciado 3.729 robos de carros en todo Costa Rica.

“Sentí un vacío en el estómago”

Francella contó que quizás por confiada le ocurrió esta situación, por lo que grabó un video con la intención de alertar a otros conductores.

“Por ahí de la 1:30 de la mañana, normalmente no voy a dejar a nadie a esas horas, pero estaba con mi amigo Cris en la casa, él iba a pedir un Uber y de terca le dije que lo iba a dejar, pero que antes pasáramos a lavar el carro, entonces se me hizo más tarde; le dije a mi hermana que me acompañara.

“Cuando ya venía de vuelta, me fui por el camino más corto, por un atajo. Era una calle angosta y en una curva viene un carro rápido haciendo cambios de luces. Sentí como un vacío en el estómago. Cuando sigo directo, veo un carro blanco atravesado con varios hombres cubiertos con abrigos; estaban haciendo bajonazos”, narró la muchacha.

Alerta a conductores nocturnos

En ese momento logró dar vuelta en U y buscar una salida.

“Tantas cosas horribles que están pasando... les digo que tengan demasiado cuidado. No se vayan por atajos, no anden el carro solas a esas horas”, comentó Francella.

Aseguró que la experiencia le dejó una gran lección: evitar salir de madrugada y no transitar por caminos solitarios.

Francella es reconocida en redes sociales, en Instagram tiene más de 90 mil seguidores y espera que su mensaje sea tomado como una lección.