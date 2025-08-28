OIJ confirma que aumentan los intentos de bajonazos en esta provincia de nuestro país

Una cámara captó el momento en el que los sujetos se llevaron el carro con la mujer en su interior. (cortesía/Una cámara captó el momento en el que los sujetos se llevaron el carro con la mujer en su interior.)

La mujer que fue raptada junto con su carro en Alajuela se encuentra sana y salva, confirmaron las autoridades judiciales.

Este jueves en la mañana, el OIJ, confirmó que la víctima de este caso se encuentra en la casa y el caso sigue en investigación, pues el vehículo no ha sido localizado.

Cámara grabó cuando robaron un carro

Este miércoles, hubo dos casos similares de bajonazo en Alajuela, en el que los conductores también fueron retenidos por los sospechosos.

El caso del robo contra esta mujer sucedió a eso de las 7:50 a. m. en el centro de esa provincia.

También ocurrió otro robo por bajonazo en Alajuela; este caso fue resuelto por la Fuerza Pública quienes recuperaron el vehículo, un Fortuner negro.

En ese hecho detuvieron a un hombre apellidado González, quien andaba un inhibidor de señal; el conductor de este carro fue maniatado, él fue rescatado por las autoridades, este hecho fue denunciado en el OIJ

Según la autoridades, el hombre detenido andaba un inhibidor de señal. (Tomada de SkyTrace Costa Rica/Tomada de SkyTrace Costa Rica)

Mientras que el carro blanco que andaba la mujer, no ha sido recuperado de momento.

“Al parecer, la mujer se disponía a ingresar al parqueo de su vivienda, ella se encontraba dentro de un vehículo esperando que se abriera el portón eléctrico de su casa y, aparentemente, la seguía un vehículo, del cual se bajaron tres sujetos que luego abordaron su carro, y se dieron a la fuga con ella adentro”, detalló el OIJ.