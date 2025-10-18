La lista de extraditables a EE. UU. no para de crecer: ahora cayeron “Rambo” y “Precioso”

OIJ y PCD amplían lista de costarricenses extraditables por drogas a los Estados Unidos. Foto Alonso Tenorio/Ilustrativa (Alonso Tenorio/Atenorio)

La lista de costarricenses que podrían ser extraditados a los Estados Unidos por tráfico internacional de drogas sigue creciendo.

Randall Zúñiga, director del OIJ, confirmó que detuvieron a cuatro hombres más: dos por parte del OIJ y otros dos por la Policía de Control de Drogas (PCD).

“En una operación coordinada, el OIJ y la PCD detuvieron a 4 nacionales extraditables a solicitud del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California”, confirmó Zúñiga.

Los detenidos son de Golfito y Coto Brus, zona sur del país.

Red de tráfico internacional de drogas

“Se trata de una organización dedicada al tráfico de drogas con sede en Golfito, la cual, aproximadamente entre 2017 y 2020, fue responsable, en apariencia, del transporte de cocaína por barco, avión y furgones de carga desde Colombia, a través de Costa Rica hacia Guatemala y México para su importación a Estados Unidos”, agregó el líder judicial.

Los dos detenidos por el OIJ son William Iván Ramírez Arguedas, alias Kimba o Rambo, así como Gerardo Castro Muñoz, alias Lalo o Precioso.

Las identidades de los otros dos detenidos por la PCD no han trascendido de momento.

Inicio de la lista de extraditables

Esta lista inició el 23 de junio anterior con la captura del exmagistrado Celso Gamboa, cuyo proceso sigue en desarrollo. Gamboa debe cumplir con la condición de no tener procesos penales pendientes para ser llevado a Estados Unidos; de momento le faltan dos procesos.