Muere la influencer Marian Izaguirre en extrañas condiciones: su familia donó sus órganos

La muerte de Marian Izaguirre es un misterio. fotos: People en Español. (people en español /Marian Izaguirre)

La influencer mexicana Marian Izaguirre murió en circunstancias que todavía generan dudas en Michoacán, México. La joven creadora de contenido fue reportada como desaparecida a inicios de setiembre y días después apareció en un hotel en estado crítico.

¿Qué pasó con Marian Izaguirre?

Según People en Español, la última vez que Marian fue vista con vida fue el primero de setiembre, a bordo de un carro rojo en el municipio de Uruapan. Su familia denunció la desaparición el 2 de setiembre y no fue hasta el día 6 que la localizaron en Morelia, pero ya presentaba graves complicaciones de salud.

La influencer fue trasladada al hospital de la Mujer en Morelia, donde los médicos confirmaron que sufrió muerte cerebral. Aún no se han revelado los detalles médicos exactos que llevaron a su estado crítico.

La familia de Marian Izaguirre donó sus órganos. fotos: People en Español. (people en español /Marian Izaguirre)

Su familia tomó una dura decisión

En un acto de generosidad, la familia de Marian aceptó donar sus órganos, incluyendo piel, músculo esquelético, córneas y riñones, para dar vida a otras personas que lo necesitan.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, indicó que la desaparición de la joven podría estar vinculada a un caso de violencia intrafamiliar.

“Todo apunta a una situación de violencia que provocó que ella saliera de Uruapan. Estamos investigando y haciendo todo lo posible”, señaló en conferencia de prensa.

¿Quién era Marian Izaguirre?

LEA MÁS: Conozca a la bellísima influencer nicaragüense que se abre espacio en Costa Rica

Marian se hizo conocida en el año 2020 durante la pandemia de COVID-19, cuando creó en TikTok el personaje de una supuesta espía que cautivó al público con humor sencillo y directo.

Gracias a ese proyecto, logró construir una sólida comunidad en redes sociales: más de 321 mil seguidores en Instagram y más de 4 millones en TikTok. Su contenido se basaba en tendencias, audios virales, lipsyncs y comedia ligera.

LEA MÁS: Influencer tica mostró cómo es vivir en las montañas de Costa Rica y nos dejó atónitos

Además de su faceta como creadora digital, también incursionó en la música. En 2023 lanzó el sencillo “Boom Boom” y compartía en redes su pasión por el boxeo, disciplina en la que entrenaba con constancia.

Un adiós inesperado

La muerte de Marian Izaguirre ha conmovido a sus seguidores en México y en otros países. Muchos recuerdan su energía positiva, su carisma y la forma en que logró conectar con millones de personas a través del humor.

Por ahora, las autoridades mexicanas continúan investigando para esclarecer las causas de su fallecimiento.