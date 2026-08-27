Muere Peter Cullen a los 85 años: la voz de Optimus Prime que marcó generaciones

El actor canadiense Peter Cullen desarrolló una carrera de más de seis décadas en televisión, cine y doblaje. (Tomadas de X/Tomadas de X)

El reconocido actor de voz canadiense Peter Cullen falleció el 26 de agosto de 2026 a los 85 años en su residencia de Los Ángeles, según confirmaron su representante Kevin Motley y familiares.

El intérprete, quien estuvo acompañado por sus seres queridos, dejó una trayectoria de más de seis décadas ligada a personajes que marcaron la cultura popular.

Cullen alcanzó fama mundial como la voz original de Optimus Prime, líder de los Autobots en la franquicia Transformers, personaje que comenzó a interpretar en la serie animada de 1984 y que posteriormente retomó en producciones cinematográficas de acción real y nuevas entregas de la saga.

La inspiración detrás de Optimus Prime

Peter Cullen fue la voz original de Optimus Prime desde la serie animada de Transformers estrenada en 1984. (Tomadas de X/Tomadas de X)

Una de las claves para construir aquella voz estuvo en un consejo de su hermano Larry, veterano de los Marines de Estados Unidos. Según relató Cullen, su hermano le recomendó interpretar a un héroe que fuera “lo suficientemente fuerte como para ser amable”.

Ese enfoque terminó convirtiéndose en una de las características más reconocibles de Optimus Prime, asociado durante décadas con valores como liderazgo, heroísmo, honor y compasión.

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El intérprete canadiense también prestó su voz a Ígor, conocido como Eeyore, en producciones animadas de Winnie the Pooh. Además, realizó los sonidos y rugidos de la criatura de Predator, película estrenada en 1987.

Su extensa carrera incluyó igualmente a Monterey Jack, de Chip ‘n Dale: Rescue Rangers; KARR, el vehículo antagonista de KITT en Knight Rider; y Thaedus, personaje de la serie animada Invincible.

Cullen recibió en 2023 el Lifetime Achievement Award de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión (NATAS), reconocimiento a una carrera que se prolongó durante más de seis décadas.

Su muerte deja como legado una de las voces más reconocibles de la animación y el entretenimiento, especialmente entre varias generaciones que identificaron a Peter Cullen con el liderazgo de Optimus Prime.