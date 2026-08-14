Muere Víctor Coyote, reconocido músico español y fundador de Los Coyotes, a los 68 años

El músico tenía 68 años.foto; bunbury (cap/captura)

El mundo de la música y las artes españolas está de luto por la muerte de Víctor Coyote, nombre artístico de Víctor Aparicio, quien falleció este jueves a los 68 años en la provincia de Segovia.

La noticia fue confirmada por su sello discográfico El Volcán Música y, según Europa FM, su fallecimiento se debió a un accidente ocurrido mientras se desplazaba en bicicleta.

De acuerdo con información publicada por otros medios españoles, el artista fue localizado junto a su bicicleta en la localidad de Marugán, Segovia. Hasta el momento, no se ha precisado de manera oficial la causa exacta de su muerte.

La partida de Coyote representa una pérdida para la cultura española, pues durante más de cuatro décadas desarrolló una carrera que fue mucho más allá de la música.

Una figura de Los Coyotes

Víctor Coyote fue uno de los fundadores de Los Coyotes, agrupación que surgió en Madrid a finales de la década de 1970 y que posteriormente se convirtió en una de las propuestas más particulares de la escena musical española de los años 80.

La banda comenzó explorando sonidos relacionados con el rockabilly y el punk, pero con el paso del tiempo incorporó ritmos latinoamericanos como la cumbia y el merengue.

Esa mezcla convirtió a Los Coyotes en una agrupación pionera dentro de lo que posteriormente sería conocido como rock latino en España.

Entre los trabajos más recordados de la agrupación se encuentran Mujer y sentimiento, de 1985, y Las calaveras, publicadas en 1988.

También quedaron en la memoria canciones como «Esta noche me voy a bailar» y «300 kilos».

Su talento iba mucho más allá de la música

Aunque fue reconocido principalmente por su faceta musical, Víctor Coyote fue un artista inquieto que incursionó en diferentes disciplinas.

A lo largo de su carrera trabajó como diseñador gráfico, pintor, ilustrador, autor de cómics, escritor y realizador de videoclips y documentales.

Su sello discográfico lamentó profundamente su muerte y lo describió como una persona y un artista “único e irrepetible”, destacando su espíritu creativo y su manera de mirar siempre hacia adelante.

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La agrupación Los Coyotes dejó de estar activa como banda a comienzos de los años 90, pero Coyote continuó desarrollando diferentes proyectos artísticos y musicales durante las siguientes décadas.

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La muerte del artista deja así un importante vacío en la cultura española y pone fin a la trayectoria de un creador que nunca se limitó a una sola disciplina.