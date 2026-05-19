Mujer perdió millones tras caer en estafa hecha con IA con MrBeast de protagonista

Las estafas realizadas con Inteligencia Artificial siguen creciendo alrededor del mundo y esta vez la víctima fue una mujer de Ontario, Canadá, quien perdió cerca de 14 mil dólares (más de 6 millones de colones) tras creer que estaba hablando con el famoso creador de contenido MrBeast.

Según informó El Tiempo de Colombia, el fraude ocurrió en la ciudad de Guelph, donde ciberdelincuentes utilizaron tecnología de IA para crear un falso anuncio y posteriormente imitar la voz del reconocido youtuber estadounidense.

De acuerdo con el relato de la víctima, todo comenzó cuando vio en redes sociales un supuesto anuncio donde MrBeast promocionaba una oportunidad de inversión relacionada con criptomonedas.

La mujer inicialmente realizó un depósito de 250 dólares creyendo que se trataba de una inversión legítima.

Estafadores utilizaron IA para copiar la voz e imagen de MrBeast. (Tomadas de Instagram/Tomadas de Instagram)

Clonaron voz e imagen de MrBeast

Según detalló El Tiempo, poco después recibió una llamada telefónica donde aparentemente escuchó la voz del influencer.

Los estafadores utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial para copiar tanto la voz como la forma de hablar del creador de contenido, lo que hizo que la víctima creyera completamente en la supuesta inversión.

Convencida de que realmente estaba hablando con MrBeast, terminó enviando otros 5.000 dólares a una billetera de criptomonedas.

Sin embargo, la estafa continuó creciendo hasta alcanzar una pérdida total cercana a los 14 mil dólares.

Autoridades lanzaron advertencia

Tras descubrir el engaño, la mujer acudió a las autoridades para presentar una denuncia por fraude y estafa digital.

Según publicó El Tiempo, la Policía de Guelph advirtió sobre el crecimiento de este tipo de delitos donde delincuentes utilizan Inteligencia Artificial para suplantar celebridades y promocionar falsas inversiones.

Las autoridades recomendaron desconfiar de anuncios financieros respaldados por famosos en redes sociales y evitar ingresar a enlaces sospechosos o realizar depósitos rápidos.

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El caso volvió a poner sobre la mesa el crecimiento de los llamados deepfakes, tecnología que permite crear videos, audios e imágenes falsas extremadamente realistas mediante IA.

Expertos consideran que este tipo de fraudes serán cada vez más comunes debido a que muchas personas todavía tienen dificultades para detectar manipulaciones digitales en llamadas, videos o publicaciones en redes sociales.