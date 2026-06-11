Mundial 2026: Periodista Marcelo Benedetto protagonizó divertido momento con Shakira que se volvió viral en redes sociales

Periodista dejó el micrófono tirado al ver a Shakira en actividad del Mundial 2026. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

La llegada de Shakira al estadio Azteca generó revuelo entre los fanáticos, pero también provocó que un reconocido periodista deportivo dejara por unos minutos sus labores para cumplir un sueño que muchos entienden perfectamente.

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Marcelo Benedetto, reportero de D Sports, se encontraba participando en una transmisión relacionada con las actividades previas al Mundial 2026 cuando se percató de que la artista colombiana estaba llegando al recinto.

Sin pensarlo dos veces, el comunicador tomó una decisión que hizo reír a sus compañeros y a miles de usuarios en redes sociales.

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Inaguración Mundial 2026

La llegada de Shakira pudo más: periodista dejó transmisión del Mundial para buscar una foto (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

“Está viniendo Shakira, voy a buscarla”, dijo antes de dejar el micrófono y salir apresuradamente del lugar.

Mientras Benedetto iba tras la intérprete de Suerte, sus compañeros continuaron al aire relatando la curiosa escena.

“Su foto para Instagram, muy bien. Qué despedida le vamos a hacer al menos por ahora”, comentó uno de los presentes entre bromas.

La llegada de Shakira pudo más: periodista dejó transmisión del Mundial para buscar una foto

La insistencia del periodista tuvo recompensa, pues logró acercarse a la cantante y tomarse la fotografía que tanto buscaba.

El momento fue compartido por Revista Ellas, medio que señaló que más de uno habría reaccionado igual al encontrarse de frente con la estrella colombiana.

“En la vida también seríamos el periodista Marcelo Benedetto, quien aprovechó el momento en el que vio a Shakira llegar al Estadio Azteca para sus ensayos del show inaugural de la Copa del Mundo FIFA 2026”, publicó el medio.

El divertido video no tardó en hacerse viral y generó una ola de comentarios de personas que aseguraron que también habrían dejado todo por una foto con la barranquillera.