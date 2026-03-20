Murió Chuck Norris: memes lo convirtieron en una leyenda de internet

La muerte de Chuck Norris ha provocado una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos usuarios recuerdan los memes más icónicos del famoso actor y que lo convirtieron en una figura legendaria.

US actor Chuck Norris poses on November 27, 1985 in front of the poster for the movie "Invasion USA" at the H�tel Plaza Ath�n�e in Paris. (Photo by Pierre VERDY / AFP) (AFP/La Nación)

El origen de una leyenda viral

Más allá de su carrera como actor y experto en artes marciales, Chuck Norris alcanzó una nueva dimensión de popularidad gracias a los memes de internet, que lo presentaban como un ser invencible.

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Las frases, conocidas como “Chuck Norris facts”, comenzaron a circular en foros y redes sociales, destacando por su humor exagerado y absurdo.

Los memes más recordados

Entre los más populares destacan frases como que Chuck Norris no hace flexiones, empuja la Tierra hacia abajo, o que puede contar hasta el infinito… dos veces.

Estos contenidos se viralizaron a nivel mundial, convirtiéndolo en un símbolo cultural que trascendió generaciones.

Chuck Norris se convirtió en leyenda gracias a memes virales. (Redes Sociales/Tomada de Redes)

Un legado que sigue vigente

Con el paso del tiempo, los memes de Chuck Norris se mantuvieron vigentes, adaptándose a nuevas plataformas y audiencias.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, miles de usuarios han retomado estas frases para rendir homenaje, manteniendo viva la imagen del actor como una figura casi invencible.

El impacto de estos memes demuestra cómo una figura del cine puede transformarse en un fenómeno digital global.

Chuck Norris se convirtió en leyenda gracias a memes virales. (Redes Sociales/Tomada de Redes)

Chuck Norris se convirtió en leyenda gracias a memes virales. (Redes Sociales/Tomada de Redes)

Chuck Norris se convirtió en leyenda gracias a memes virales. (Redes Sociales/Tomada de Redes)

Chuck Norris se convirtió en leyenda gracias a memes virales. (Redes Sociales/Tomada de Redes)

Chuck Norris se convirtió en leyenda gracias a memes virales. (Redes Sociales/Tomada de Redes)

Chuck Norris se convirtió en leyenda gracias a memes virales. (Redes Sociales/Tomada de Redes)

Chuck Norris se convirtió en leyenda gracias a memes virales. (Redes Sociales/Tomada de Redes)

Chuck Norris se convirtió en leyenda gracias a memes virales. (Redes Sociales/Tomada de Redes)

Nota realizada con ayuda de IA