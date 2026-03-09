Murió Corey Parker, actor de Will & Grace y Viernes 13

El actor estadounidense Corey Parker, recordado por sus apariciones en la popular serie Will & Grace y por su papel en la película de terror Viernes 13: Un nuevo comienzo, falleció este fin de semana, a los 60 años, en Memphis, Tennessee, tras una batalla contra el cáncer.

La noticia fue confirmada por familiares del intérprete, quienes señalaron que el actor enfrentaba la enfermedad desde hace algún tiempo, aunque inicialmente no se detalló el tipo de cáncer.

Corey Parker falleció a los 60 años tras luchar contra el cáncer. (variety./variety.)

Una carrera que comenzó desde niño

Parker nació el 8 de julio de 1965 en Nueva York y comenzó su carrera artística desde muy joven. Desde niño participó en comerciales y luego se formó en prestigiosas instituciones como el Actors Studio y la High School of Performing Arts.

Con el paso de los años fue construyendo una trayectoria en cine y televisión que se extendió desde la década de 1980.

Entre sus trabajos más recordados está su participación como Josh, uno de los intereses amorosos del personaje de Grace Adler, en la serie Will & Grace, uno de los éxitos televisivos más importantes de finales de los años 90.

LEA MÁS: No va a creer lo que hizo Bad Bunny con los fans durante un concierto exclusivo en Tokio

El actor también participó en la película Viernes 13: Un nuevo comienzo, uno de los títulos más conocidos de la famosa saga de terror.

Además, formó parte de otras producciones como Biloxi Blues, White Palace y How I Got Into College, donde demostró su versatilidad al moverse entre distintos géneros.

Su faceta como maestro

En los últimos años, Corey Parker se dedicó también a la enseñanza del arte dramático. Trabajó como coach actoral, ayudando a formar a nuevas generaciones de intérpretes y colaborando en producciones televisivas.

Quienes trabajaron con él lo recuerdan como un mentor generoso y apasionado por la actuación, comprometido con transmitir su experiencia a los nuevos talentos.

Su fallecimiento ha generado mensajes de despedida y reconocimiento por parte de colegas y estudiantes, quienes destacaron su talento y su dedicación al mundo del espectáculo.

Nota realizada con ayuda de IA