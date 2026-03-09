No va a creer lo que hizo Bad Bunny con los fans durante un concierto exclusivo en Tokio

Fans japoneses cantaron en español los éxitos de Bad Bunny durante el concierto exclusivo en Tokio. (Foto: Neilson Barnard / Getty Images North America / Getty Images vía AFP) (NEILSON BARNARD/Getty Images via AFP)

El cantante puertorriqueño Bad Bunny protagonizó una noche que dejó a muchos con la boca abierta durante un concierto exclusivo en Tokio.

LEA MÁS: Si le gustó lo que hizo Bad Bunny en el Super Bowl, espérese a ver lo que hará de la mano con Residente

El espectáculo se realizó en el Tipstar Dome Chiba y reunió a menos de dos mil personas en un evento especial organizado por Spotify como parte del ciclo Spotify Billions Club Live.

El conejo malo dio un gran show. Captura (spotif/spotify)

Lo que más llamó la atención fue que, a pesar de que la mayoría del público era japonés, los fans cantaron en español cada una de las canciones del artista, lo que provocó un ambiente lleno de energía. Incluso varias personas llevaron banderas de Puerto Rico y las ondearon durante el concierto.

La velada también contó con invitados muy conocidos, entre ellos Lisa, integrante de BLACKPINK, y el reconocido artista japonés Takashi Murakami, quienes disfrutaron del show y reaccionaron con entusiasmo a temas como Dákiti.

LEA MÁS: Esto le pagaron a los arbustos humanos en show de Bad Bunny en el Super Bowl

El escenario también llamó la atención. Dos grandes árboles de cerezo decoraban el lugar junto a una bandera puertorriqueña, creando una mezcla simbólica entre la cultura japonesa y la caribeña.

Según el medio Infobae, el artista apareció primero con una camisa blanca elegante y luego sorprendió con una chaqueta que llevaba la palabra “Tokio” escrita en japonés, detalle que fue muy celebrado por los asistentes.

Desde el escenario, Bad Bunny aprovechó para agradecer a sus seguidores y recordar que el éxito de su música se debe a las personas que lo escuchan.

“Muchos números, pero no son números, sino personas con las que he conectado con mi música”, comentó ante el público.

El repertorio incluyó varios de sus éxitos más conocidos como Tití Me Preguntó, Me Porto Bonito y Safaera, que pusieron a cantar y bailar a todos los presentes.

Uno de los momentos más curiosos ocurrió durante Baile Inolvidable, cuando una pareja del público improvisó pasos de salsa en medio del concierto, provocando aplausos y sonrisas entre los asistentes.

El cantante también aprovechó para enviar un mensaje de unión durante la noche.

“Este show se trata de la unión de Puerto Rico con Tokio y todos los latinos que estamos aquí”, expresó.

El concierto duró alrededor de 90 minutos y también incluyó una versión en salsa de MIA, canción que originalmente grabó junto con el rapero Drake.

Uno de los momentos más especiales llegó cuando interpretó “Yonaguni”, tema que mezcla español y japonés y que provocó una gran reacción entre el público.

El cierre del espectáculo llegó con DtMF, que desató una verdadera fiesta entre los asistentes, quienes no dejaron pasar la oportunidad de grabar el momento.

Al final, la noche dejó claro que la música del artista sigue cruzando fronteras y conectando con fans en distintas partes del mundo.