Murió famoso cantante mexicano que marcó a millones de personas con sus canciones de amor

La música romántica mexicana perdió a una de sus voces más emblemáticas. Hilde Lara, fundador de Grupo Yndio e intérprete de éxitos como “Dame un beso y dime adiós”, murió este miércoles, según confirmó su hija Gabriela Lara mediante redes sociales.

La noticia generó una ola de reacciones entre seguidores y artistas que recordaron el legado musical del cantante, considerado una figura clave de la balada romántica y la música grupera en México y América Latina.

“Con dolor les comunico el fallecimiento de mi padre. Su partida deja un vacío inmenso en nuestra familia, pero también deja un legado que vivirá para siempre”, escribió Gabriela Lara junto a una fotografía familiar publicada en sus redes sociales.

Un legado que marcó generaciones

Grupo Yndio (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

En el mismo mensaje, la hija del cantante destacó la pasión con la que Hilde Lara vivió la música y el impacto que logró en millones de personas durante décadas de trayectoria artística.

“Durante toda su vida entregó su alma en cada canción, en cada escenario y en cada palabra. Y aunque hoy físicamente ya no está con nosotros, su voz seguirá viva para siempre”, expresó.

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Hasta el momento, la familia no reveló oficialmente la causa de muerte del artista. Sin embargo, medios internacionales como Milenio y The Dallas Morning News informaron que el cantante enfrentaba complicaciones de salud relacionadas con un cáncer diagnosticado en 2023.

Figura histórica de Grupo Yndio

Grupo Yndio (Tomada de redes sociales /Tomada de redes sociales)

Originario de Hermosillo, Sonora, Hilde Lara alcanzó gran reconocimiento con Grupo Yndio, agrupación que se convirtió en referente de la balada romántica en español gracias a temas que acompañaron generaciones enteras.

El artista destacó por su estilo sentimental y por reinterpretar canciones con un sello distintivo que consolidó al grupo dentro y fuera de México. Su música logró conectar con miles de personas en América Latina, especialmente con canciones cargadas de nostalgia y romanticismo.