Murió futbolista europeo tras sufrir grave accidente de tránsito

Futbolista tenía 33 años

El fútbol europeo se encuentra de luto tras confirmarse la muerte del exfutbolista griego Marios Oikonomou, quien falleció este lunes a los 33 años luego de permanecer varios días internado en estado crítico tras un accidente de tránsito.

El exdefensa sufrió el percance el pasado 23 de mayo en Grecia, cuando el scooter que conducía chocó contra un automovil que intentaba dar marcha atrás.

Marios Oikonomou murió a los 33 años tras sufrir un accidente de tránsito en Grecia. (Selección de Grecia/Selección de Grecia)

El exjugador luchó varios días por su vida

Según medios europeos, Oikonomou fue trasladado en condición crítica al hospital de Ioánina, ciudad donde residía actualmente.

El exfutbolista presentaba graves lesiones en la cabeza, por lo que tuvo que ser sometido de emergencia a una craneotomía descompresiva, procedimiento utilizado para aliviar la presión cerebral.

A pesar de los esfuerzos médicos y de permanecer varios días en cuidados intensivos, el griego no logró sobrevivir.

Tuvo una amplia carrera en Italia

Marios Oikonomou fue reconocido principalmente por su paso por el fútbol italiano, donde vistió camisetas de clubes como Bolonia, Cagliari, Bari, SPAL y Sampdoria.

LEA MÁS: Tomás Rodríguez se llevó un recuerdazo para la casa tras la goleada de Brasil a Panamá

Además, disputó partidos de UEFA Champions League y UEFA Europa League, así como seis encuentros con la Selección Nacional de Grecia.

Su última experiencia profesional fue en 2024 con el club griego Panaitolikos, tras lo cual regresó a vivir a Ioánina.

La UEFA publicó un mensaje oficial lamentando el fallecimiento del exjugador.

“En nombre de la comunidad futbolística europea, estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento del ex internacional griego Marios Oikonomou a la edad de 33 años”, indicó el organismo.

También enviaron condolencias a su familia, amigos, excompañeros y personas cercanas.

La noticia provocó múltiples reacciones en redes sociales por parte de aficionados y clubes europeos que recordaron la trayectoria del defensor griego.