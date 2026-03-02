Teleguía Farándula

Murió Neil Sedaka, compositor que brilló junto a Frank Sinatra, Elvis Presley y otras leyendas

El cantautor estadounidense Neil Sedaka, autor de decenas de éxitos en las décadas de 1960 y 1970, falleció a los 86 años, según confirmó su familia.

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

El cantautor Neil Sedaka, una de las voces más reconocidas del rock and roll en las décadas de 1960 y 1970, falleció a los 86 años, informó su familia en un comunicado difundido este fin de semana.

“Nuestra familia está devastada por el repentino fallecimiento de nuestro querido esposo, padre y abuelo, Neil Sedaka”, señaló el mensaje, en el que lo describieron como una leyenda del género y una inspiración para millones de personas.

Canciones que trascendieron generaciones

Neil Sedaka
Neil Sedaka fue una figura clave del rock and roll en los años 60 y 70. (Photo by Evan Agostini / Getty Images North America / Getty Images via AFP) (BRAD BARKET/AFP)

Aunque alcanzó fama como intérprete con temas como “Breaking Up Is Hard to Do” y “Laughter in the Rain”, Sedaka también destacó por su trabajo como compositor. Sus canciones fueron grabadas por artistas de renombre como Frank Sinatra, Elvis Presley, The 5th Dimension y otros referentes de la industria musical.

Dentro del histórico Brill Building, trabajó junto al letrista Howard Greenfield, creando piezas que marcaron la transición entre la era posterior a Elvis y la explosión de los Beatles. Entre ellas figuran “Happy Birthday Sweet Sixteen”, “Calendar Girl” y “Oh! Carol”.

LEA MÁS: Ami James comparte imagen en Costa Rica y desata comentarios

Entre sus canciones más recordadas destacan “Breaking Up Is Hard to Do” y “Laughter in the Rain”, piezas que vendieron millones de copias en todo el mundo. También compuso “Love Will Keep Us Together”, popularizada por The Captain & Tennille y convertida en número uno en 1975.

Un artista activo hasta el final

Formado en Juilliard y criado en Brooklyn, Sedaka inició su carrera en la adolescencia y continuó ofreciendo conciertos incluso después de los 80 años. En entrevistas pasadas aseguró sentirse afortunado por mantener su voz y seguir en los escenarios.

Las canciones de Neil Sedaka vendieron millones de copias en todo el mundo y continúan siendo referencia del pop y el rock clásico. No se dieron a conocer detalles adicionales sobre su fallecimiento.

Nota realizada con ayuda de IA y revisada por un editor

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Neil SedakaCantanteActorNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.