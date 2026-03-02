Murió Neil Sedaka, compositor que brilló junto a Frank Sinatra, Elvis Presley y otras leyendas

El cantautor Neil Sedaka, una de las voces más reconocidas del rock and roll en las décadas de 1960 y 1970, falleció a los 86 años, informó su familia en un comunicado difundido este fin de semana.

“Nuestra familia está devastada por el repentino fallecimiento de nuestro querido esposo, padre y abuelo, Neil Sedaka”, señaló el mensaje, en el que lo describieron como una leyenda del género y una inspiración para millones de personas.

Canciones que trascendieron generaciones

Neil Sedaka fue una figura clave del rock and roll en los años 60 y 70. (Photo by Evan Agostini / Getty Images North America / Getty Images via AFP) (BRAD BARKET/AFP)

Aunque alcanzó fama como intérprete con temas como “Breaking Up Is Hard to Do” y “Laughter in the Rain”, Sedaka también destacó por su trabajo como compositor. Sus canciones fueron grabadas por artistas de renombre como Frank Sinatra, Elvis Presley, The 5th Dimension y otros referentes de la industria musical.

Dentro del histórico Brill Building, trabajó junto al letrista Howard Greenfield, creando piezas que marcaron la transición entre la era posterior a Elvis y la explosión de los Beatles. Entre ellas figuran “Happy Birthday Sweet Sixteen”, “Calendar Girl” y “Oh! Carol”.

Entre sus canciones más recordadas destacan “Breaking Up Is Hard to Do” y “Laughter in the Rain”, piezas que vendieron millones de copias en todo el mundo. También compuso “Love Will Keep Us Together”, popularizada por The Captain & Tennille y convertida en número uno en 1975.

Un artista activo hasta el final

Formado en Juilliard y criado en Brooklyn, Sedaka inició su carrera en la adolescencia y continuó ofreciendo conciertos incluso después de los 80 años. En entrevistas pasadas aseguró sentirse afortunado por mantener su voz y seguir en los escenarios.

Las canciones de Neil Sedaka vendieron millones de copias en todo el mundo y continúan siendo referencia del pop y el rock clásico. No se dieron a conocer detalles adicionales sobre su fallecimiento.

Nota realizada con ayuda de IA y revisada por un editor