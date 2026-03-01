Ami James comparte imagen en Costa Rica y desata comentarios

Ami James está encantado con Costa Rica, así lo dejó ver en una foto. (redes/Facebook)

El reconocido tatuador estadounidense Ami James volvió a poner a Costa Rica en su radar al compartir una imagen tomada durante una visita al país. La publicación, acompañada de un mensaje cargado de nostalgia, no pasó desapercibida y de inmediato generó una ola de comentarios entre sus seguidores.

James compartió una foto donde sale sentado tomándose una cerveza y sin camisa, en ella escribió:

“Buenos días. Llévame de vuelta a Costa Rica”.

Ante esto sus seguidores reaccionaron: “Pura vida, es el paraíso”, “Aquí te esperamos con gusto”, “Venga, aquí nunca te faltará nada”, “Siempre serás bienvenido en nuestra finca”.

Ami James y su recuerdo en Costa Rica. Captura (captura /cortesía)

Recordemos que en octubre del 2025, el famoso estuvo varios días en Costa Rica disfrutando de unas vacaciones que, como en otras ocasiones, combinó con trabajo y descanso. En aquel momento visitó Santa Teresa de Cóbano, donde se dejó ver surfeando desde temprano, recorriendo la zona y compartiendo en redes sociales lo mucho que le gusta el ambiente relajado y la naturaleza del lugar.

El artista, conocido mundialmente por el programa Miami Ink, mostró parte de su estadía y dejó claro que el estilo de vida “pura vida” es una de las razones por las que intenta regresar al país cada vez que puede.