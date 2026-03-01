Ami James comparte imagen en Costa Rica y desata comentarios

El reconocido tatuador estadounidense Ami James volvió a poner a Costa Rica en su radar al compartir una imagen tomada durante una visita al país. La publicación, acompañada de un mensaje cargado de nostalgia, no pasó desapercibida y de inmediato generó una ola de comentarios entre sus seguidores.
LEA MÁS: Famoso tatuador Ami James sigue demostrando lo enamorado que está de Costa Rica
James compartió una foto donde sale sentado tomándose una cerveza y sin camisa, en ella escribió:
“Buenos días. Llévame de vuelta a Costa Rica”.
Ante esto sus seguidores reaccionaron: “Pura vida, es el paraíso”, “Aquí te esperamos con gusto”, “Venga, aquí nunca te faltará nada”, “Siempre serás bienvenido en nuestra finca”.
LEA MÁS: Famoso tatuador está de vacaciones en Costa Rica
Recordemos que en octubre del 2025, el famoso estuvo varios días en Costa Rica disfrutando de unas vacaciones que, como en otras ocasiones, combinó con trabajo y descanso. En aquel momento visitó Santa Teresa de Cóbano, donde se dejó ver surfeando desde temprano, recorriendo la zona y compartiendo en redes sociales lo mucho que le gusta el ambiente relajado y la naturaleza del lugar.
El artista, conocido mundialmente por el programa Miami Ink, mostró parte de su estadía y dejó claro que el estilo de vida “pura vida” es una de las razones por las que intenta regresar al país cada vez que puede.