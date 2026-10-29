Murió Patrick Stewart, el inolvidable profesor X de X-Men

El mundo del entretenimiento está de luto por la muerte de Patrick Stewart, el legendario actor británico que conquistó a millones de espectadores como el profesor Charles Xavier en X-Men y el capitán Jean-Luc Picard en Star Trek.

El intérprete falleció a los 86 años en su residencia en Los Ángeles, California, según un comunicado difundido en su cuenta de Instagram.

¿De qué murió Patrick Stewart?

Patrick Stewart murió a los 86 años en Los Ángeles tras enfrentar alzhéimer y demencia (KEVIN WINTER/AFP)

La publicación señala que Stewart enfrentaba la enfermedad de Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy, dos condiciones neurodegenerativas que afectan el funcionamiento del cerebro.

El comunicado informó que el actor falleció después de atravesar un proceso relacionado con ambas enfermedades.

“Anunciamos con gran tristeza el fallecimiento de sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, bajo el amoroso cuidado de su querida esposa Sunny”, señala el mensaje, traducido del inglés.

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La publicación también describe cómo fueron sus últimos momentos.

El artista estuvo rodeado de familiares y amigos, acompañado por música en vivo, oraciones, lágrimas y risas.

“Siempre atesoraremos la paz y serenidad reflejadas en su rostro, un recuerdo perdurable de su extraordinaria gracia”, expresa el comunicado.

El Alzhéimer es una enfermedad progresiva que afecta principalmente la memoria, el pensamiento y la autonomía.

Por su parte, la demencia con cuerpos de Lewy puede provocar dificultades cognitivas, alteraciones del movimiento y cambios en el estado de alerta.

Patrick Stewart dejó una huella imborrable en Hollywood

El actor británico Patrick Stewart interpretó al profesor Charles Xavier en las películas de X-Men. (Amazon Prime Video para La Nación)

Nacido en Mirfield, Yorkshire, en Inglaterra, el actor desarrolló una carrera artística de más de seis décadas, con actuaciones en teatro, cine y televisión.

Antes de convertirse en una estrella internacional, formó parte de la prestigiosa Royal Shakespeare Company, donde consolidó su trayectoria como intérprete de obras clásicas.

Su popularidad mundial llegó gracias al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation, personaje al que volvió a interpretar posteriormente en Star Trek: Picard.

También conquistó a nuevas generaciones al interpretar al profesor Charles Xavier, conocido como profesor X, en la franquicia cinematográfica X-Men.

Uno de sus trabajos más recordados dentro de esa saga fue Logan.

En 2010, Stewart recibió el título de caballero de manos de la reina Isabel II, como reconocimiento a sus aportes a las artes dramáticas.

Además de su carrera artística, dedicó parte de su vida a defender los derechos humanos y a visibilizar la lucha contra la violencia doméstica.

Con su fallecimiento, el cine y la televisión despiden a uno de sus intérpretes más reconocidos, cuya trayectoria quedará ligada para siempre a dos personajes emblemáticos de la cultura popular.