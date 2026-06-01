Murió protagonista de famosa serie, su cuerpo fue hallado en un río

El mundo de la televisión y los realities quedó impactado tras confirmarse la muerte de Matt Brown, uno de los rostros más conocidos del famoso programa Alaskan Bush People, que lleva más de 14 temporadas en Discovery Channel.

El hombre, de 42 años, fue hallado sin vida en el río Okanogan, en el estado de Washington, luego de varios días desaparecido, según informaron autoridades estadounidenses y familiares.

La noticia fue dada a conocer por su hermano Bear Brown mediante un video publicado en redes sociales este sábado 30 de mayo.

Según explicó, el cuerpo fue identificado por otro de sus hermanos, Noah Brown, después de que las autoridades realizaran el hallazgo.

Bear Brown también reveló que los primeros indicios apuntan a una lesión de bala, aunque aclaró que la investigación continúa y que la causa oficial de muerte todavía debe ser determinada por el forense.

Matt Brown fue una de las figuras más populares del reality

Matt Brown fue encontrado sin vida en un río del estado de Washington. (mbd/mbd)

Matt Brown era el hijo mayor de la familia protagonista de Mi familia vive en Alaska (Alaskan Bush People), reality que ganó gran popularidad mundial mostrando el estilo de vida extremo y aislado de la familia Brown.

Durante años, Matt también habló públicamente sobre sus problemas de adicción y los procesos de rehabilitación que enfrentó.

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Según relató su hermano, recientemente habría sufrido una recaída relacionada con esas dificultades personales.

Tras conocerse la noticia, familiares y seguidores llenaron las redes sociales con mensajes de despedida y condolencias.