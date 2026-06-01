Yailin La Más Viral compartió dolorosa noticia que tomó por sorpresa a sus seguidores

Yailin La Más Viral compartió la noticia mediante sus historias de Instagram. (Yailin la más viral/Instagram)

La cantante dominicana Yailin La Más Viral conmovió a sus millones de seguidores al revelar una noticia muy personal y dolorosa que hasta ahora había mantenido en privado.

La artista compartió un mensaje en redes sociales que dejó entrever que había perdido un embarazo, una situación que ha generado una ola de apoyo y solidaridad por parte de sus fanáticos.

LEA MÁS: ¿Qué decisión se tomó con Yailin La Más Viral? La artista fue detenida por posesión de armas

El mensaje de la artista provocó una ola de reacciones entre sus seguidores. foto: Yailin La Más Viral (Yailin La Más Viral /Yailin La Más Viral)

La intérprete utilizó sus historias de Instagram para expresar el difícil momento que atraviesa y acompañó sus palabras con imágenes en las que aparece mostrando una pancita de embarazo.

LEA MÁS: ¿Cómo está Yailin La Más Viral tras ser arrestada? El desgarrador reporte sobre el estado de la cantante

“Íbamos a ser tres, Cata, tú y yo. Mi angelito que está en el cielo”, escribió la artista en una publicación que rápidamente se volvió viral entre sus seguidores.

Aunque la cantante no explicó abiertamente los detalles de lo ocurrido, las imágenes compartidas y el mensaje fueron interpretados como una confirmación de que estaba esperando un bebé y que lamentablemente sufrió la pérdida.

La noticia sorprendió a muchos de sus admiradores, ya que la artista no había hecho público que se encontraba embarazada.

En el video compartido por la dominicana, se le observa acariciando con ternura su vientre mientras viaja en un vehículo, en lo que parece ser un recuerdo de una etapa que vivió con mucha ilusión.

Hasta el momento, Yailin no ha brindado más declaraciones sobre la situación ni ha ofrecido detalles adicionales sobre el embarazo o las circunstancias de la pérdida.

Hace apenas unos días, la cantante había comentado que se encontraba nuevamente enamorada y que mantenía una relación sentimental, aunque no reveló la identidad de su pareja.

Tras la publicación, cientos de seguidores le enviaron mensajes de apoyo, fuerza y cariño en medio de este complicado momento personal.