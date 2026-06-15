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Murió querido cantante nacional

El artista guanacasteco era una de las voces más reconocidas del reggae y dancehall nacional

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Por Hillary Chinchilla Marín

La música costarricense está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Lions Positive, cantante y compositor de reggae y dancehall conocido por muchos como “El León de la Bajura”.

La noticia fue confirmada este fin de semana por amigos cercanos y figuras del ambiente musical, quienes utilizaron las redes sociales para despedirse del artista y expresar su dolor por la pérdida de una de las voces más queridas del género en el país.

Según información preliminar, su fallecimiento estaría relacionado con las graves secuelas que sufrió tras un accidente de tránsito ocurrido semanas atrás en Guanacaste.

Lions Positive
Lions Positive (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Luchó por su vida durante varios días

De acuerdo con la información que ha trascendido, Lions Positive permaneció en condición delicada luego del accidente.

Pese a los esfuerzos médicos y a la lucha que mantuvo durante varios días, el artista no logró recuperarse de las lesiones sufridas.

La noticia generó numerosas muestras de cariño por parte de seguidores, colegas y amigos que destacaron su calidad humana y el aporte que realizó a la música nacional.

Una voz reconocida del reggae nacional

Originario de Guanacaste, Lions Positive construyó una carrera dentro de la escena del reggae y dancehall costarricense gracias a canciones cargadas de mensajes positivos, conciencia social y reflexiones sobre la vida.

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Su estilo lo convirtió en una figura respetada dentro del movimiento musical centroamericano, donde colaboró con distintos artistas y productores de la región.

Entre sus producciones más recientes destacan temas como “Una Nueva Llamada” y “100% REAL”, disponibles en plataformas digitales.

Su propuesta musical se caracterizaba por transmitir mensajes de esperanza, unidad y crecimiento personal, valores que le permitieron conectar con una amplia comunidad de seguidores.

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Lions PositiveEl León de la BajuraCantante nacional
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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