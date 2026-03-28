Murió reconocido periodista deportivo mexicano

El periodismo deportivo mexicano está de luto tras confirmarse la muerte de Axel Solís, reconocido reportero de Televisa en Monterrey y una de las voces más ligadas a la cobertura de Tigres UANL, quien falleció a los 56 años.

Fallecimiento y primeras reacciones

Axel Solís fue una voz reconocida en la cobertura de Tigres. (Instagram/Instagram)

De acuerdo con los primeros reportes de medios locales, el comunicador murió durante la madrugada del viernes 27 de marzo a causa de un paro cardíaco.

La noticia generó múltiples reacciones entre colegas, aficionados y figuras del deporte, especialmente en Monterrey, donde desarrolló gran parte de su carrera.

Hasta el momento, su familia no ha brindado detalles sobre los actos fúnebres.

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Trayectoria en el periodismo

Con cerca de tres décadas en medios, Axel Solís se consolidó como una de las figuras más reconocidas del norte de México.

Su trabajo en Televisa lo llevó a cubrir de cerca a los equipos regiomontanos, en especial a Tigres, con los que construyó una conexión sólida con la afición.

Además, participó en coberturas internacionales, incluyendo eventos como la Copa Mundial de la FIFA, lo que fortaleció su perfil profesional.

Un legado en Monterrey

Más allá de su trabajo frente a cámaras, colegas destacan su ética, compromiso y cercanía con el público.

Su estilo directo y analítico lo convirtió en un referente del periodismo deportivo, dejando un vacío importante en la cobertura del fútbol regiomontano.

Su legado permanecerá en la memoria de quienes siguieron su trabajo a lo largo de los años.