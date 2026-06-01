Naomy Valle y su look al llegar a pelea de su hermana Yokasta desatan polémica en redes

La boxeadora costarricense Naomy Valle terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados en redes sociales durante la pelea del fin de semana de su hermana, Yokasta Valle, luego de que se viralizara un video de su llegada al evento.

En el clip, compartido por distintas páginas y usuarios, se observa a Naomy ingresando al lugar del combate utilizando un enterizo negro corto y ajustado, acompañado de tacones rojos y el cabello suelto, un look que rápidamente desató todo tipo de reacciones.

El look de Naomy Valle dividió opiniones

Naomy Valle (INstagram/Instagram)

Aunque muchos usuarios llenaron la publicación de elogios y piropos hacia la deportista, también aparecieron fuertes críticas relacionadas con su apariencia y vestimenta.

Entre los comentarios que más se repitieron destacaron frases como: “Muy bonitas y todo, pero en lugar de boxeo debería trabajar en modelaje”, “¿Qué es, boxeo o pasarela?”, “Tan linda, pero ¿quién la asesora?” y “Ahora son modelos”.

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Incluso, algunos comentarios fueron más duros, situación que provocó que otros usuarios salieran inmediatamente en defensa de la joven boxeadora.

La publicación generó debate entre seguidores

El video rápidamente se llenó de interacciones y abrió un debate entre quienes consideran que Naomy puede vestir como quiera fuera del ring y quienes creen que su imagen se aleja del perfil tradicional de una boxeadora.

Muchos seguidores destacaron que la atleta tiene derecho a mostrar diferentes facetas de su personalidad y recordaron que su desempeño deportivo no tiene relación con la ropa que utilice en eventos públicos.

Naomy Valle ha ganado notoriedad en el boxeo internacional durante los últimos años y constantemente genera conversación en redes sociales, tanto por su carrera deportiva como por su belleza y talento en otras áreas, tal como lo demostró en Mira quién baila, de Teletica.