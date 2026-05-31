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Yokasta Valle arremetió contra Lourdes Juárez y la réferi luego de perder la pelea y un nuevo título mundial

Yokasta Valle reveló cómo un cabezazo tumbó sus esperanzas de conseguir un nuevo título mundial

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Por Yenci Aguilar Arroyo

Yokasta Valle contó cómo un cabezazo de la mexicana Lourdes Juárez tumbó sus esperanzas de conseguir una nueva victoria en su carrera y la posibilidad de convertirse en una de las boxeadoras con más títulos en el mundo.

El sábado por la noche, la pugilista cayó ante La pequeña Lulú, lo que le impidió dejarse el título mundial de las 108 libras, del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Los últimos minutos del combate fueron una pesadilla para la tica y luego del enfrentamiento contra la azteca, Yoka reveló cuánto le duele no haberse dejado el título.

En este momento, Valle, quien tiene 33 años, acumula 34 victorias y 4 derrotas.

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“Me siento triste. Uno siempre quiere ganar, a nadie le gusta perder, pero son cosas que pasan. Hay que levantarse, seguir adelante y enfocarse en lo que viene. Fue una gran pelea, a pesar del corte en el último round. En esa caída, lo que pasó fue que se me dobló el pie, pero contó como caída.

EL PASO, TEXAS - MAY 30: Yokasta Valle during her WBC Jr Flyweight championship bout at El Paso County Coliseum on May 30, 2026 in El Paso, Texas. Ed Mulholland/Getty Images/AFP (Photo by Ed Mulholland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Así quedó Yokasta Valle, luego de que un cabezazo le abriera la piel cerca de la ceja izquierda. Foto: AFP. (ED MULHOLLAND/Getty Images via AFP)

“Lourdes es una rival incómoda, que se cambiaba constantemente de guardia, de derecha a izquierda, aunque también es un poco sucia. Sabíamos que eso podía pasar y siempre traté de evitar los cabezazos y creo que a la réferi (Analia Maradona) también le faltó experiencia”, dijo Valle.

La caída que lo cambió todo

Yoka no quiso poner excusas, pero cree que dominó buena parte del combate y que hubo situaciones que cambiaron el rumbo de la velada.

Yokasta Valle vs Lourdes Juárez.
Yokasta Valle no pudo dejarse el título mundial de las 108 libras del Consejo Mundial de Boxeo. Foto: AFP. (ED MULHOLLAND/Getty Images via AFP)

“En el décimo round, Panda (Jacob Najar, su entrenador) me dijo que había que tirar todo porque era el asalto de campeonato mundial. Así fue, lo di todo. Estábamos en pleno intercambio de golpes cuando llegó ese cabezazo.

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“Salimos con todo a buscar la pelea y en medio del intercambio de golpes, llegó el cabezazo. Después vino otro intercambio y se dio la caída, que para mí no fue real. La jueza no quiso ver la repetición, aplicó la cuenta de protección y terminó la pelea. Son cosas que pasan”, aseguró.

EL PASO, TEXAS - MAY 30: Yokasta Valle during her WBC Jr Flyweight championship bout at El Paso County Coliseum on May 30, 2026 in El Paso, Texas. Ed Mulholland/Getty Images/AFP (Photo by Ed Mulholland / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Yokasta sumó la cuarta derrota en su carrera. Foto: AFP. (ED MULHOLLAND/Getty Images via AFP)
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Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

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