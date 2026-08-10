Natalia Carvajal confesó que se fue a vivir lejos de Costa Rica y, aunque ha sido duro, está muy bien acompañada

Natalia Carvajal tomó nuevamente las maletas y se fue a vivir lejos de Costa Rica para perseguir otro sueño profesional, una decisión que la tiene ilusionada, pero que también le ha traído días complicados por la distancia de sus seres queridos.

La exmiss Costa Rica reveló mediante sus historias de Instagram que hace más de un mes regresó a vivir a México, luego de pasar más de seis meses en suelo nacional disfrutando de la cercanía de familiares y amigos.

“Hace ya más de un mes que nos mudamos de vuelta a México persiguiendo otro sueño y la verdad no ha sido fácil”, confesó.

Extraña estar cerca de los suyos

Natalia Carvajal reveló que hace más de un mes regresó a vivir a México para perseguir un nuevo sueño. (Instagram/Instagram)

El regreso a México significó volver a separarse de las personas que forman parte de su círculo más cercano y Carvajal no escondió que la soledad ha sido uno de los aspectos más difíciles de esta nueva etapa.

“Después de pasar más de seis meses en Costa Rica cerca de mi familia y amigos, la soledad se siente todos los días”, reconoció.

México no es un territorio desconocido para Natalia. La costarricense ha desarrollado parte de su carrera profesional en ese país y, después de estudiar actuación en la escuela de Televisa, también ha trabajado como escritora para el famoso canal mexicano.

Precisamente, esa faceta profesional es una de las razones por las que pasa mucho tiempo sola.

“El trabajo de escritora es pesado, requiere de muchas horas en aislamiento”, explicó.

Su amor incondicional no la deja sola

A pesar de la distancia y esas extensas jornadas de trabajo, la exreina de belleza tiene una compañera que se ha convertido en su gran apoyo.

Carvajal compartió una fotografía abrazando y besando a su pequeña perrita, a quien agradeció por acompañarla durante esta etapa lejos de Costa Rica.

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“Esta pequeña ha sido mi única compañera. A veces no sé ni cómo agradecerle por su amor incondicional que me aterriza todos los días”, escribió.

La imagen fue tomada en Ciudad de México, donde Natalia aparece disfrutando de un momento junto a su mascota en medio de una etapa que combina nuevos sueños profesionales con el reto emocional de vivir nuevamente lejos de casa.