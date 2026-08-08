Natalia Monge apareció en redes como nunca antes y mostró un talento que pocos conocían

Natalia Monge sorprendió al mostrar en redes sociales su talento para el ballet. (Instagram/Instagram)

La presentadora y humorista Natalia Monge sorprendió a sus seguidores al compartir unas imágenes en las que dejó de lado el micrófono y las ocurrencias para mostrar una faceta que no suele enseñar en redes sociales.

Monge publicó un video en el que aparece bailando ballet y contó que esta experiencia significó mucho más que simplemente volver a ponerse unas zapatillas de danza.

“¿Saben? El Ballet maquilla el dolor, la angustia, el sacrificio, lo que se lleva por dentro. Es la fuerza contenida. Y esos mismos elementos se manifiestan con una sonrisa pacífica, expresiva y simpática... Es un arte de tantas contradicciones, como de certezas... Es un amor que mata y nunca muere...”, escribió la presentadora.

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La publicación dejó ver a Natalia sobre las tablas, disfrutando de una disciplina que, según ella misma contó, le permitió reencontrarse con una parte de sí misma.

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La presentadora disfrutó de un especial reencuentro con la danza. (natalia monge /natalia monge)

“Nunca antes he sido tan feliz sobre las tablas como cuando he tenido puestos un leotardo y unas zapatillas de Ballet”, agregó.

Un reencuentro muy especial

Para Monge, volver a bailar tuvo un significado especial, por lo que aprovechó la publicación para agradecer a quienes hicieron posible que pudiera regresar a esta disciplina.

“¡Gracias a la Escuela de Ballet Clásico Ruso y al bailarín y profesor Ronny Ramirez, por hacer realidad este reencuentro conmigo misma!”, expresó.

Con el video, Natalia mostró una faceta artística que no suele ocupar el primer plano de su trabajo como presentadora y humorista, y dejó claro que el ballet continúa teniendo un lugar especial en su vida.