Natalia Rodríguez está muy feliz y agradecida por dos motivos muy especiales

El pódcast de Natalia Rodríguez ha sido uno de los favoritos de los ticos

La presentadora de televisión Natalia Rodríguez está muy feliz y agradecida con todas las personas que hicieron que su pódcast junto a Enrique Rivas sea uno de los favoritos de muchos ticos.

Este 29 de noviembre, Spotify lanzó los números y el resumen del año donde además de las canciones, artistas y álbumes, los pódcast sobresalieron mucho y “Por el mundo con Naty y Kike” fue uno de ellos.

La periodista compartió algunas de las historias donde la etiquetaron en las imágenes del pódcast más reproducido y aprovechó para enviarle un mensaje de agradecimiento a todos los que la apoyan.

“Voy a tomar un momento para agradecerles a aquellas personas que nos han estado etiquetando a Kike y a mí, de verdad que nos hacen el honor de que seamos su pódcast más escuchado del año. Gracias, gracias por disfrutar de Por el mundo con Naty y Kike, por escuchar nuestras anécdotas cuando viajamos, los tips, las recomendaciones y las aventuras”, comentó feliz.

Rodríguez también está muy emocionada porque este año estará por primera vez como presentadora del Festival de la Luz con canal 7.

“Voy a tener mi primer Festival de la Luz, nunca he estado y me complace mucho que el canal me invitara a ser parte de sus presentadores y va a estar increíble”, explicó.

El Festival de la Luz será el sábado 16 de diciembre y Naty estará acompañada por Yiyo Alfaro, María Jesús Padra y Ari García.