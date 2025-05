Natalia Rodríguez fue la envidia de muchas con video en TikTok

Natalia Rodríguez, presentadora (Redes/Instagram)

La presentadora de Teletica, Natalia Rodríguez, fue la envidia de muchas tras publicar su video más reciente en TikTok.

Rodríguez quiso compartir con sus seguidores su experiencia en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, que se realizó hace algunas semanas, y es que ella tuvo la oportunidad de ir y de conocer de cerca a los protagonistas.

En el video se ve a Naty posando o saludando a pilotos como George Russell, Lewis Hamilton, Liam Lawson, su favorito; Fernando Alonso, Lance Stroll y algunos miembros de los equipos, como mecánicos e ingenieros, pero sin duda alguna su leve encuentro con Charles Leclerc fue lo más mencionado.

En un parte del video se ve cómo ella graba al piloto de Ferrari mientras estaba dando entrevistas y lo tenía tan de frente que hicieron contacto visual directamente, el sueño de muchas fans del monegasco.

“El contacto visual con Leclerc”, “Mi sueño”, “Natalia a mí me ve Leclerc así y seguro me da algo”, “Los ojitos de Leclerc me hicieron sentir cosas en francés”, “Qué nivel”, “Dios con esa mirada”, “Leclerc es hermoso”, “La favorita de Dios”, “Viviste mi sueño”, “George, mi vida”, “Yo también quiero vivir ese sueño”, “Si yo hago contacto visual con Leclerc me puedo morir en paz”, “Conocí la envidia con este video”, “Leclerc, Dios mío”, “Chuzo de video”, fueron algunos de los comentarios.

Mirada de Charles Leclerc a Natalia Rodríguez despertó envidia de la buena en muchas (Instagram Charles Leclerc /Instagram Charles Leclerc)