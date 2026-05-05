Teleguía Farándula

Natalia y Shirley Álvarez enfrentan dolorosa pérdida familiar a un año de la muerte de su padre

Natalia y Shirley Álvarez atraviesan un momento difícil tras la muerte de su abuela, justo un año después del fallecimiento de su padre

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

Las comunicadoras Natalia y Shirley Álvarez enfrentan una nueva pérdida familiar tras la muerte de su abuela, madre de su padre, un hecho que ocurre exactamente un año después del fallecimiento de él.

La periodista deportiva compartió la noticia a través de sus redes sociales con una fotografía en la que aparecen su padre y su abuela, acompañada de un mensaje cargado de emoción.

“Un año exacto después, ya están juntos de nuevo, un amor que trasciende. Y ahora nos cuidan desde el cielo”, escribió.

Natalia Álvarez compartió un mensaje tras la muerte de su abuela.
Natalia Álvarez compartió un mensaje tras la muerte de su abuela. (Instagram/Instagram)

Un duelo que se repite

La pérdida llega en una fecha especialmente significativa para las hermanas, ya que en mayo del año anterior enfrentaron el fallecimiento de su padre, lo que hace aún más fuerte este nuevo golpe familiar.

LEA MÁS: Natalia Álvarez vivió un día que nunca olvidará y descubrió si será mamá de un niño o de una niña

Aunque la publicación fue realizada por Natalia, el momento también impacta a su hermana, la presentadora Shirley Álvarez, con quien comparte este proceso.

Shirley y Natalia Álvarez
Shirley y Natalia Álvarez (Archivo/Archivo)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Natalia ÁlvarezShirley Álvarez
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.