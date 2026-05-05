Natalia y Shirley Álvarez enfrentan dolorosa pérdida familiar a un año de la muerte de su padre

Las comunicadoras Natalia y Shirley Álvarez enfrentan una nueva pérdida familiar tras la muerte de su abuela, madre de su padre, un hecho que ocurre exactamente un año después del fallecimiento de él.

La periodista deportiva compartió la noticia a través de sus redes sociales con una fotografía en la que aparecen su padre y su abuela, acompañada de un mensaje cargado de emoción.

“Un año exacto después, ya están juntos de nuevo, un amor que trasciende. Y ahora nos cuidan desde el cielo”, escribió.

Natalia Álvarez compartió un mensaje tras la muerte de su abuela. (Instagram/Instagram)

Un duelo que se repite

La pérdida llega en una fecha especialmente significativa para las hermanas, ya que en mayo del año anterior enfrentaron el fallecimiento de su padre, lo que hace aún más fuerte este nuevo golpe familiar.

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Aunque la publicación fue realizada por Natalia, el momento también impacta a su hermana, la presentadora Shirley Álvarez, con quien comparte este proceso.