Novia de Luisito Comunica pasó una “vergüenza” en nuestro país

La influencer venezolana Arianny Tenorio compartió el curioso momento que vivió al probar un dulce típico del país

Por Fabiola Montoya Salas
Arianny Tenorio
Arianny Tenorio es novia de Luisito Comunica.

La influencer venezolana Arianny Tenorio, novia del famoso creador de contenido Luisito Comunica, contó en redes sociales la “vergüenza” que pasó durante su visita a Costa Rica.

La creadora de contenido compartió el momento mientras probaba un dulce típico que le regalaron y que, según dijo, le encantó desde el primer bocado.

Arianny Tenorio
Arianny Tenorio contó la "vergüenza" que pasó durante su visita a Costa Rica.

“Quiero presumirles este dulce que me acaban de regalar, no saben lo delicioso que es. Se llama cajeta, aquí la hacen de puro coco, en México es de dulce de leche, pero está buenísimo”, comentó muy emocionada.

Arianny Tenorio
Arianny Tenorio quedó encantada con la cajeta.

Tenorio explicó que el dulce le gustó tanto que decidió preguntar si había más, algo que terminó generando una situación que le dio bastante pena.

“Nosotras preguntamos si de casualidad tenía más y nos regalaron como ocho paquetes, para que no pidamos más. Qué vergüenza, pero de verdad que muchas gracias, es delicioso esto”, contó entre risas.

Visita a Costa Rica

La influencer llegó al país hace pocos días y ha estado compartiendo con sus seguidores varios momentos de su visita.

Según explicó, uno de sus planes es grabar contenido en diferentes zonas de San José y otros lugares del país que le recomienden para conocer.

Además, Tenorio también vino al país para asistir al Picnic Festival, uno de los eventos musicales más importantes que inicia este fin de semana

Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

