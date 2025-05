Novio de Lisbeth Valverde tiene un talento oculto que tiene como loca a la presentadora

Lisberth Valverde, exMiss Costa Rica 2023 y ahora presentadora de Nace una estrella de Teletica. (redes Lisbeth Valverde /Instagram)

Lisbeth Valverde contó que una de las grandes pasiones de su novio Travis Cones es la música y no descartó verlo en algún momento como participante de Nace una estrella.

La presentadora del programa de canto de Teletica nos confesó que a su pareja le encanta la música y que tiene mucho talento.

“Él desde muy joven tuvo una compañía de récords, entonces ha hecho diferentes discos de música country y ahora, como tiene varios años de estar en Costa Rica, ha hecho un par de canciones de música latina, reguetón y una de ellas se llama Olas y está inspirada en Costa Rica y el turismo”, explicó.

Ella agregó que el destino que los ha unido desde el principio de su relación la llevó a ella a trabajar en un programa de música.

“A él todo el mundo de la música, el arte y el entretenimiento le encanta y le encanta que por cosas del destino ahora estoy en un programa que trata de eso, de talento y le gusta mucho venir. Todo le encanta y para mí ha sido una experiencia muy linda verlo crecer”, agregó.

Cuando le preguntamos si lo ve como un participante más de Nace una estrella, aseguró que es muy apuntado.

“Él es muy apuntado, lo que le da un poco de inseguridad es el idioma porque no lo habla mucho, lo entiende, pero no lo habla tanto y cree que eso es malo porque no se puede comunicar y mucha gente cree que es tímido porque no habla mucho en público, pero es demasiado extrovertido entonces creo que si se animaría a trabajar en el programa”, concluyó.

No cabe duda de que, como ella es la fan número uno de Travis, él es el suyo y su mayor apoyo.

